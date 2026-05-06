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Hallan cadáver con signos de violencia en solar de Villanueva, Cortés

La víctima fue encontrada atada y con indicios de tortura; su identidad aún no ha sido establecida

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 10:49
Hallan cadáver con signos de violencia en solar de Villanueva, Cortés

La víctima fue amarrada en un poste por los criminales. La Policía Nacional llegó a la escena del crimen.

 Foto: Cortesía.

Villanueva, Cortés.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este miércoles en un terreno baldío del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés, según información preliminar.

De acuerdo con los primeros indicios, la víctima presentaba evidentes signos de violencia. El cadáver fue encontrado atado a un poste y, presuntamente, con un objeto en la boca, lo que apunta a un hecho de extrema brutalidad.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado identificar a la persona fallecida. La escena fue acordonada por agentes policiales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Al lugar también se desplazó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo, así como equipos de investigación que buscan recolectar evidencias para esclarecer el crimen.

Por el momento, no se reportan capturas ni se ha establecido el móvil del hecho, mientras continúan las investigaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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