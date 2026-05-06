Sismo de madrugada sacude Honduras: Copeco reporta magnitud 4.4 este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco informó sobre un sismo de magnitud 4.4 registrado durante la madrugada de este miércoles 6 de mayo. Según los reportes, el epicentro fue localizado a 78 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sureste del municipio de San José del Potrero, con coordenadas 14.81°N y 87.24°O.

Sin embargo, organismos regionales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador e INETER de Nicaragua, así como entidades científicas independientes, reportaron magnitudes que oscilaron entre 4.5, 4.8 y hasta 5.1, con una profundidad estimada en aproximadamente 5 kilómetros y un epicentro ubicado cerca de Yoro.

#COPECO Informa:



Esta madrugada del miercoles 6 de mayo se registró un sismo de magnitud 4.4, con profundidad de 10 km, localizado a 78 km al norte de Tegucigalpa y a 6 km al sur del municipio de San José del Potrero, Honduras. @titoasfura pic.twitter.com/lTfDL47wc6 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 6, 2026