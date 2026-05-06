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Sismo de madrugada sacude Honduras: Copeco reporta magnitud 4.4 este miércoles

Un temblor de magnitud 4.4 sacudió Honduras en la madrugada del miércoles; organismos regionales registraron magnitudes de hasta 5.1 cerca de Yoro

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 06:14
Sismo de madrugada sacude Honduras: Copeco reporta magnitud 4.4 este miércoles

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió Honduras a las 4:42 de la mañana.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco informó sobre un sismo de magnitud 4.4 registrado durante la madrugada de este miércoles 6 de mayo.

Según los reportes, el epicentro fue localizado a 78 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sureste del municipio de San José del Potrero, con coordenadas 14.81°N y 87.24°O.

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Sin embargo, organismos regionales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador e INETER de Nicaragua, así como entidades científicas independientes, reportaron magnitudes que oscilaron entre 4.5, 4.8 y hasta 5.1, con una profundidad estimada en aproximadamente 5 kilómetros y un epicentro ubicado cerca de Yoro.

La percepción del temblor no se limitó a Honduras. El movimiento también fue sentido en ciudades como San Miguel, San Salvador y Santa Ana, en El Salvador, así como en Managua y algunas áreas de Guatemala, lo que refleja la intensidad y el alcance del evento sísmico en la región centroamericana.

Según los primeros análisis, el sismo habría sido provocado por la activación de fallas geológicas en la zona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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