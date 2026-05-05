Presidente Asfura expondrá oportunidades de Honduras ante inversores de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participará este miércoles en la Conferencia Global 2026, un espacio internacional centrado en promover inversiones y el desarrollo económico en las Américas.

En el evento, titulado “Construyendo prosperidad compartida: una conversación con el presidente de Honduras”, se analizarán las oportunidades que ofrece la región para inversionistas estadounidenses y globales, especialmente en sectores como infraestructura de datos, inteligencia artificial, manufactura avanzada y cadenas de suministro.

La actividad, desarrollada bajo el enfoque “Potencial hemisférico: “Inversiones en América”, reunirá a líderes empresariales y financieros interesados en fortalecer sus operaciones en el hemisferio occidental, ante la necesidad de reducir riesgos y optimizar procesos productivos.

En la sesión participarán Ramón Escobar, asesor sénior del Instituto Milken, como moderador; así como Colin Curvilíneo, fundador y director ejecutivo de Colabora Capital Partners; Liliana Reyes, CEO de Fondo de Fondos; y James Scriven, director ejecutivo de BID Invest.

De acuerdo con los organizadores, el creciente interés por la región responde a factores como su proximidad geográfica, los vínculos comerciales y el potencial en recursos, además de las inversiones en conectividad, transporte y energía que impulsan un crecimiento más sostenible.

El evento es impulsado por el Instituto Milken, a través de su Centro para el Avance del Sueño Americano (MCAAD), una iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades como base para el desarrollo.

Según el organismo, este centro busca fomentar el acceso equitativo a una vida plena, sin distinción de edad, raza, género, religión u origen, aunque reconoce que estas oportunidades aún no están garantizadas para todos.

El Instituto Milken sostiene que la salud financiera, física, mental y ambiental son pilares fundamentales para alcanzar ese objetivo. En más de dos décadas, ha desarrollado propuestas y alianzas orientadas a enfrentar desafíos sociales y económicos mediante soluciones innovadoras.

La Conferencia Global, que este año celebra su edición número 29, reúne a líderes con capacidad de influencia y capital junto a expertos en áreas como salud, finanzas, tecnología, filantropía e industria, con el fin de abordar desafíos urgentes y aprovechar oportunidades de desarrollo.

Según datos del evento, la agenda se desarrollará durante cuatro días e incluirá más de 200 sesiones, con la participación de más de 900 expositores y alrededor de 4,000 asistentes, además de más de 300 representantes de medios de comunicación.

Los organizadores destacan que este encuentro busca reflexionar sobre los cambios recientes en el mundo, así como impulsar soluciones que contribuyan a construir sociedades más sostenibles, equitativas y resilientes.

El encuentro también abordará el rumbo del capital internacional hacia América y el papel que podría desempeñar la región como un corredor estratégico para el comercio y la tecnología entre el norte y el sur del continente.