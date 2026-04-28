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IP y Copeco buscan fortalecer la gestión de riesgos y el ordenamiento territorial en Honduras

El objetivo de las autoridades gubernamentales en fortalecer la prevención de desastres naturales y el ordenamiento territorial para beneficiar a la población

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 18:10
IP y Copeco buscan fortalecer la gestión de riesgos y el ordenamiento territorial en Honduras

El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez y Luis Torres, Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), firmaron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la prevención de desastres, el ordenamiento territorial y la protección de la población hondureña.

El acuerdo, suscrito por el secretario ejecutivo del IP, Luis Torres, y el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, permitirá el intercambio de información catastral, registral y geoespacial, facilitando la identificación de zonas de riesgo y una respuesta más oportuna ante emergencias a nivel nacional.

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“Este esfuerzo conjunto responde al mandato de construir un país georreferenciado, con un ordenamiento territorial que garantice seguridad jurídica y promueva el desarrollo de las comunidades”, dijo Luis Torres, titular del Instituto de la Propiedad.

Por su parte, Reinaldo Sánchez subrayó que la articulación entre ambas instituciones “permitirá salvar vidas mediante la mitigación de riesgos y una mejor planificación del territorio”.

El convenio también contempla el desarrollo de sistemas de información geográfica (SIG), la ejecución de operativos de campo para delimitar áreas vulnerables, así como programas de capacitación técnica y fortalecimiento del talento humano.

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Con esta alianza, el gobierno de la República reafirma su compromiso de avanzar hacia una gestión de riesgos más eficiente, un uso adecuado del suelo y una mayor seguridad jurídica en beneficio de la población hondureña.

Hay que destacar que Honduras es uno de los países de la región más vulnerables ante los fenómenos naturales, por lo que las autoridades deben implementar medidas de prevención.

La vulnerabilidad se presenta en diversos aspectos, ya sea por lluvias en la temporada de huracanes o por sequías en el periodo de verano.

Es por eso que la población debe ser atendida con la implementación de programas que contribuyan a mejorar la condición de vida.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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