IP y Copeco buscan fortalecer la gestión de riesgos y el ordenamiento territorial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), firmaron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la prevención de desastres, el ordenamiento territorial y la protección de la población hondureña. El acuerdo, suscrito por el secretario ejecutivo del IP, Luis Torres, y el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, permitirá el intercambio de información catastral, registral y geoespacial, facilitando la identificación de zonas de riesgo y una respuesta más oportuna ante emergencias a nivel nacional.

“Este esfuerzo conjunto responde al mandato de construir un país georreferenciado, con un ordenamiento territorial que garantice seguridad jurídica y promueva el desarrollo de las comunidades”, dijo Luis Torres, titular del Instituto de la Propiedad. Por su parte, Reinaldo Sánchez subrayó que la articulación entre ambas instituciones “permitirá salvar vidas mediante la mitigación de riesgos y una mejor planificación del territorio”. El convenio también contempla el desarrollo de sistemas de información geográfica (SIG), la ejecución de operativos de campo para delimitar áreas vulnerables, así como programas de capacitación técnica y fortalecimiento del talento humano.