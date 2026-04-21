AMHON y CNA impulsan acuerdo para fortalecer transparencia y gestión municipal

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la gestión pública municipal y promover prácticas orientadas a la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) suscribieron un acuerdo de cooperación y coordinación técnica interinstitucional. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Municipios para la Integridad y la Gobernanza Pública, el cual apuesta por un enfoque integral basado en la gestión por resultados, la asistencia técnica especializada y el acompañamiento continuo a los gobiernos locales.

El acuerdo establece tres pilares estratégicos de intervención: la transparencia y rendición de cuentas, la gobernabilidad municipal y la participación ciudadana, y el fortalecimiento del control interno y la gestión de compras públicas. En cuanto al fortalecimiento y control interno y compras públicas, se establece que será abordado con “carácter prioritario” y bajo un enfoque anticorrupción, reconociendo los riesgos asociados a los procesos de contratación pública a nivel local. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, dijo que “con el esfuerzo conjunto, el CNA y la Amhon buscan alcanzar al mayor número de municipios de Honduras, con especial énfasis en aquellos liderados por autoridades de reciente nombramiento”.