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Vínculos con la DEA y el FBI: ¿quién es Ever Mejía, nuevo titular de la DLCN que sustituye a Muñoz?

Con una trayectoria de 17 años en coordinación con agencias de Estados Unidos, el funcionario ha trabajado de cerca con la DEA, el FBI y el DHS en distintos procesos de cooperación internacional

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 09:14
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Ever Danilo Mejía Mejía fue nombrado por el fiscal general de Honduras, Pablo Emilio Reyes, como nuevo titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). La designación ha generado interés por conocer su perfil y trayectoria profesional. Aquí le detallamos.

 Foto: Cortesía
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Mejía sustituye al general retirado Ramiro Fernando Muñoz, quien había sido nombrado en marzo pasado por el entonces fiscal general Johel Zelaya al frente de la institución.

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Según se conoció, el nombramiento del nuevo titular de la DLCN se realizó “por unanimidad” tras una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), celebrada el pasado 25 de mayo. En dicha reunión se evaluó una terna propuesta por el propio organismo de seguridad, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

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Durante su juramentación, Mejía afirmó que asume sus nuevas funciones “con mucha responsabilidad y convicción”, y expresó su confianza en contar con la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

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En cuanto a su trayectoria, las autoridades del Ministerio Público señalaron que cuenta con una amplia hoja de servicios internacionales, con más de 30 años de carrera en el ámbito de la seguridad.

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Se informó que trabajó durante 17 años en coordinación con agencias de Estados Unidos, entre ellas la DEA (Administración para el Control de Drogas). Además, las autoridades indicaron que también ha tenido vínculos o cooperación con el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

 Foto: Agencia EFE
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Además, las autoridades indicaron que también ha tenido vínculos o cooperación con el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

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En mayo de 2016, Ever Danilo Mejía Mejía fue separado de la Policía Nacional de Honduras junto a otros 29 subcomisionados. La decisión fue ejecutada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, tras evaluar los expedientes de 108 oficiales con ese rango.

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A pesar de su salida en 2016, Mejía logró reincorporarse al aparato estatal de seguridad poco tiempo después. Para 2017 ya ejercía el cargo de director adjunto de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII).

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Cabe destacar que Mejía es licenciado en Ciencias Policiales y cuenta con formación especializada en inteligencia estratégica, investigaciones antinarcóticos, lucha antipandillas, operaciones especiales antidrogas, guía canino, sistematización de procesos, dirección de inteligencia táctica y estratégica, así como investigación de extorsiones.

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