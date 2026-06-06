Copeco advierte sobre lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas este sábado 6 de junio

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado 6 de junio una vaguada en superficie interactuará con la circulación de los vientos asociados a un sistema de baja presión ubicado al sur del Golfo de Fonseca, generando abundante nubosidad, ráfagas de viento, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio hondureño.
Las condiciones más inestables se presentarán en las regiones suroccidental, sur, central y suroriental, donde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, con episodios ocasionalmente fuertes acompañados de actividad eléctrica y mayores acumulados de precipitación.
En el occidente del país, los departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán registrarán lluvias con actividad eléctrica. Lempira alcanzará temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20, mientras que Ocotepeque y Copán tendrán máximas de 28 y 30 grados, con mínimas de 20 grados.
Para el departamento de Intibucá se prevé un ambiente más fresco debido a su ubicación geográfica. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados centígrados, con lluvias y tormentas eléctricas durante distintos períodos del día.
En Francisco Morazán, donde se ubica la capital hondureña, se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados y las mínimas descenderán hasta los 20 grados centígrados.
Los departamentos de Comayagua, La Paz y Olancho también estarán bajo la influencia de las condiciones inestables. En estas zonas se prevén lluvias de intensidad variable, con máximas de 30 y 32 grados, respectivamente, y mínimas entre 20 y 22 grados.
En la zona sur, Choluteca y Valle registrarán lluvias y tormentas eléctricas debido a la cercanía con el sistema de baja presión. Valle alcanzará una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 24, mientras que Choluteca presentará temperaturas entre los 21 y 34 grados centígrados.
Los departamentos de El Paraíso y Gracias a Dios también experimentarán lluvias con actividad eléctrica. En El Paraíso las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados, mientras que en Gracias a Dios se mantendrán entre los 26 y 30 grados centígrados.
En el litoral atlántico, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara y Yoro registrarán precipitaciones dispersas durante la jornada. Cortés será uno de los departamentos más cálidos con una máxima de 33 grados, seguido de Santa Bárbara con 32 grados y Colón con 31 grados.
Por su parte, Islas de la Bahía será la excepción este sábado, ya que no se prevén lluvias significativas. El archipiélago registrará temperaturas cálidas con máximas de 31 grados y mínimas de 26, manteniendo condiciones relativamente estables en comparación con el resto del país.