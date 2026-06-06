Copeco advierte sobre lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas este sábado 6 de junio

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado 6 de junio una vaguada en superficie interactuará con la circulación de los vientos asociados a un sistema de baja presión ubicado al sur del Golfo de Fonseca, generando abundante nubosidad, ráfagas de viento, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio hondureño.