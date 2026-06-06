Gobierno alcanza acuerdos con el Colegio Médico y anuncia pago de deuda a 300 galenos

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varios días de asambleas informativas, ya hubo acuerdos entre el Colegio Médico y el gobierno, luego de que el presidente Nasry Asfura anunciara una serie de medidas que buscan saldar deudas pendientes y regularizar la situación laboral de decenas de profesionales de la salud. Las autoridades del gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) sostuvieron una reunión y, tras el encuentro la noche del pasado viernes 5 de junio, Asfura informó que durante una mesa técnica de salud se alcanzaron acuerdos para saldar obligaciones económicas con médicos que permanecen sin recibir pagos debido a problemas administrativos.

El presidente detalló que su gobierno se comprometió a cancelar los salarios adeudados a 300 médicos afectados por retrasos que se originaron desde diciembre de 2025. “Se llegó a conclusiones claras para poder cancelarles a los 300 doctores que por problemas administrativos se les adeuda”, manifestó Asfura durante una comparecencia en Casa Presidencial. También señaló que se hará efectivo el ajuste bienal y el complemento de la base salarial establecidos en la normativa vigente, una de las principales demandas planteadas por el gremio médico durante las últimas semanas. Un total de 87 médicos que ya completaron satisfactoriamente el proceso de revisión técnica recibirán la formalización de sus contratos en los próximos días, según se confirmó desde el Ejecutivo.