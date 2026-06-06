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Gobierno alcanza acuerdos con el Colegio Médico y anuncia pago de deuda a 300 galenos

El gobierno anunció acuerdos que incluyen el pago de salarios atrasados a 300 médicos y la formalización de contratos para 87 profesionales de la salud

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 07:18
Gobierno alcanza acuerdos con el Colegio Médico y anuncia pago de deuda a 300 galenos

El presidente Nasry Asfura aseguró que antes del 30 de junio se resolverán los pagos pendientes de 300 médicos afectados por retrasos administrativos y se completará la contratación de otros 87 galenos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varios días de asambleas informativas, ya hubo acuerdos entre el Colegio Médico y el gobierno, luego de que el presidente Nasry Asfura anunciara una serie de medidas que buscan saldar deudas pendientes y regularizar la situación laboral de decenas de profesionales de la salud.

Las autoridades del gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) sostuvieron una reunión y, tras el encuentro la noche del pasado viernes 5 de junio, Asfura informó que durante una mesa técnica de salud se alcanzaron acuerdos para saldar obligaciones económicas con médicos que permanecen sin recibir pagos debido a problemas administrativos.

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El presidente detalló que su gobierno se comprometió a cancelar los salarios adeudados a 300 médicos afectados por retrasos que se originaron desde diciembre de 2025.

“Se llegó a conclusiones claras para poder cancelarles a los 300 doctores que por problemas administrativos se les adeuda”, manifestó Asfura durante una comparecencia en Casa Presidencial.

También señaló que se hará efectivo el ajuste bienal y el complemento de la base salarial establecidos en la normativa vigente, una de las principales demandas planteadas por el gremio médico durante las últimas semanas.

Un total de 87 médicos que ya completaron satisfactoriamente el proceso de revisión técnica recibirán la formalización de sus contratos en los próximos días, según se confirmó desde el Ejecutivo.

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El presidente fijó el 30 de junio como fecha límite para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en beneficio de los profesionales de la salud.

“Todo esto está comprometido de hoy al 30 de junio para poder complementar con el Colegio Médico y el gremio de salud”, afirmó.

Asimismo, el presidente solicitó seguir manteniendo el diálogo como mecanismo para resolver diferencias y evitar medidas de presión que afecten la atención a la población.

Asfura expresó: “No necesitan asambleas informativas o brazos caídos. Aquí estamos para que hablemos”.

Previo a las declaraciones de Asfura, el pasado 5 de junio en horas de la noche, el CMH convocó a asambleas informativas.

Entre las principales exigencias planteadas por el gremio destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados, el pago de salarios y la firma de contratos con gestores. Para este sábado 6 de junio se habían convocado asambleas informativas.

No obstante, este 6 de junio no se reportaron manifestaciones y el gobierno deberá resolver las peticiones antes del 30 de junio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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