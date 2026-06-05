Médicos liberan bulevar Fuerzas Armadas tras horas de tráfico

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de varias horas de intenso congestionamiento vehicular, los agremiados del Colegio Médico de Honduras (CMH) liberaron este viernes 5 de junio el paso en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la Corte Suprema de Justicia, donde mantenían una protesta como medida de presión ante las autoridades.

La toma de la importante vía provocó largas filas de vehículos y complicaciones para cientos de conductores que se desplazaban por uno de los principales accesos de la capital.