Médicos liberan bulevar Fuerzas Armadas tras horas de tráfico

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de varias horas de intenso congestionamiento vehicular, los agremiados del Colegio Médico de Honduras (CMH) liberaron este viernes 5 de junio el paso en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la Corte Suprema de Justicia, donde mantenían una protesta como medida de presión ante las autoridades.
La toma de la importante vía provocó largas filas de vehículos y complicaciones para cientos de conductores que se desplazaban por uno de los principales accesos de la capital.
Tras concluir el plantón, los manifestantes decidieron habilitar nuevamente la circulación vehicular, aunque advirtieron que continuarán desarrollando asambleas informativas y otras acciones de protesta mientras no se atiendan sus demandas.
Los médicos reiteraron que su principal exigencia es sostener una reunión directa con el presidente Nasry Asfura para abordar la problemática que afecta al sistema sanitario nacional y buscar soluciones a los reclamos del gremio.
El conflicto entre el Colegio Médico y las autoridades se mantiene vigente, por lo que no se descartan nuevas movilizaciones en los próximos días si no se alcanzan acuerdos que permitan poner fin a la crisis.