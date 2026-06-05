Avanza diálogo entre gobierno y médicos, pero sin suspender asambleas informativas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras acordar mantener abiertos los canales de diálogo, el gremio médico descartó suspender las asambleas informativas que desarrolla en los centros asistenciales del país, por lo que la atención a pacientes continuará limitada mientras se socializan los acuerdos alcanzados con las autoridades de Salud. “Todas estas exigencias administrativas deben solventarse en estos espacios de diálogo y no en las calles”, expresó Ángel Eduardo Midence Ochoa, subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, al reconocer la disposición del Colegio Médico de Honduras (CMH) de acudir a la convocatoria.

El funcionario lamentó que varios de los problemas planteados por los galenos se arrastren desde administraciones anteriores, las cuales calificó de irresponsables por no haber dado una solución oportuna a las demandas del sector. Por su parte, la representación del Colegio Médico manifestó sentirse satisfecha con los temas abordados durante la reunión y destacó el compromiso de ambas partes de fortalecer los mecanismos de comunicación entre el gremio y el Gobierno. “Hoy ya existen propuestas por parte del viceministro de Salud, hay propuestas del Colegio Médico. Hemos establecido fechas concretas que serán socializadas con la asamblea”, el representante de la mesa técnica del CMH. Asimismo, indicó que el gremio consultará los acuerdos con las asambleas de médicos antes de tomar una decisión definitiva. “Como Colegio Médico vamos a socializar estos planteamientos con la asamblea, esperando obtener una pronta respuesta. Seguiremos participando en la mesa de diálogo porque todavía hay muchos puntos pendientes por tratar”, afirmó.