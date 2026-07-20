Más de 24,000 policías serán desplegados para resguardar los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) anunció el despliegue de 24,000 agentes en todo el país para garantizar la seguridad durante los desfiles patrios y demás actividades cívicas el próximo 15 de septiembre. El operativo abarcará los 18 departamentos y los 298 municipios, pero principalmente se desplegará en la capital, donde los uniformados brindarán vigilancia antes, durante y después de los eventos programados. El jefe de Operaciones de la Policía Nacional, comisionado Melvin García Flores, informó que el plan de seguridad ya fue distribuido entre las diferentes jefaturas policiales.

"La Policía Nacional ya tiene la distribución de nuestro plan operativo de seguridad, empleando a los 24,000 funcionarios policiales que están desplegados en los 18 departamentos y en los 298 municipios", declaró. El funcionario aseguró que el objetivo es brindar las condiciones necesarias para que la población pueda participar en las actividades cívicas con mayor tranquilidad. "Invitamos a la familia hondureña a que disfrute de estas fiestas cívicas, en virtud de que la Policía Nacional ratifica su compromiso de servir y proteger, utilizando todo el talento humano y la logística para lograr esa seguridad, tanto antes, durante y después de esos eventos", agregó. Además de los agentes de la Policía Nacional, el dispositivo contará con el apoyo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y del Ejército, quienes también participarán en las labores de resguardo. García explicó que, aunque una parte importante del personal será asignada a los desfiles, el resto de los policías continuará atendiendo las operaciones de seguridad en barrios y colonias.