Con orgullo patrio y encanto, estudiantes inician desfiles de educación básica en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Desde antes de las 7 de la mañana, los pequeños estudiantes de distintos centros de educación básica llenaron las calles de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con alegría, encanto y fervor patrio, en la antesala de las celebraciones del 15 de septiembre. Hoy, al menos 16 centros básicos gubernamentales y no gubernamentales estarán representando a sus institutos en los desfiles patrios, mostrando su talento y disciplina ensayados desde hace varios meses. Al menos 300 centros educativos de distintos puntos de la capital saldrán a las calles con sus cuadros de palillonas, cadetes, pomponeras, estudiantes de excelencia académica y demás grupos preparados para engalanar este gran día.

En el 204 aniversario de la independencia patria, hondureñitos salieron a las calles con orgullo y entusiasmo para rendir homenaje con música, coloridos trajes y bailes. Desde el representativo azul de la Bandera Nacional hasta los coloridos y llamativos trajes, las bellas pomponeras y palillonas derrocharon ternura y encanto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La banda de cada centro educativo marca el paso de los cadetes y anima a los capitalinos que hoy asistieron presencialmente a este esperado evento, donde padres de familia también llegaron para apoyar a sus pequeños.

Rutas donde puedes ver los desfiles