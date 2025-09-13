Con orgullo patrio y encanto, estudiantes inician desfiles de educación básica en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Desde antes de las 7 de la mañana, los pequeños estudiantes de distintos centros de educación básica llenaron las calles de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con alegría, encanto y fervor patrio, en la antesala de las celebraciones del 15 de septiembre.
Hoy, al menos 16 centros básicos gubernamentales y no gubernamentales estarán representando a sus institutos en los desfiles patrios, mostrando su talento y disciplina ensayados desde hace varios meses.
Al menos 300 centros educativos de distintos puntos de la capital saldrán a las calles con sus cuadros de palillonas, cadetes, pomponeras, estudiantes de excelencia académica y demás grupos preparados para engalanar este gran día.
En el 204 aniversario de la independencia patria, hondureñitos salieron a las calles con orgullo y entusiasmo para rendir homenaje con música, coloridos trajes y bailes.
Desde el representativo azul de la Bandera Nacional hasta los coloridos y llamativos trajes, las bellas pomponeras y palillonas derrocharon ternura y encanto.
La banda de cada centro educativo marca el paso de los cadetes y anima a los capitalinos que hoy asistieron presencialmente a este esperado evento, donde padres de familia también llegaron para apoyar a sus pequeños.
Rutas donde puedes ver los desfiles
Los distritos 1, 5 y 10, el recorrido iniciará en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, ubicada en el bulevar Kennedy, y concluirá en la Plaza de las Banderas.
El Roberto Rosa, Ramón Rosa y la José Cecilio del Valle, son parte de los centros que tienen asignado este trayecto.
Parte del Distrito 4, como el San Jose de la Vega, Graciela Bográn y El Edén, su desfile dará inicio frente los Laboratorios Francelia, en la colonia El Pedregal; el Instituto Nido de Águilas, es su destino final.
La ruta del Distrito 6 solo abarca tres centros educativos: Yave Nissi, CEPBG Estados Unidos de América y el jardín Enriqueta de Lázarus. El trayecto de estos estudiantes comienza en el edificio rojo, en la colonia Palmira, y terminará en la concha acústica, en el Parque Central.
Los distritos 7 y 8 comienzan en la colonia La Torocagua y la Estación de Bomberos del Carrizal y ambos culminan en el Mall Premier, mientras que los demás distritos abarcarán otras zonas importantes de la capital como el Obelisco, Escuela de Bellas Artes, Avenida Los Próceres y Plaza Zabana.