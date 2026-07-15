Educación limita a 60 centros los desfiles patrios y fija reglas para agilizar la jornada

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación confirmó que únicamente 60 centros educativos del Distrito Central participarán en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre. La decisión, como parte de una serie de medidas orientadas a reducir la duración de la actividad y evitar que estudiantes y asistentes permanezcan durante varias horas bajo el sol. La viceministra de Educación, Angélica Sanders, explicó que los lineamientos responden a un reglamento ya establecido, el cual será aplicado durante el proceso de organización de los desfiles.

"Todos los lineamientos son a nivel nacional, pero los 60 centros educativos que se van a seleccionar son a nivel del Distrito Central para el 15 de septiembre", indicó la funcionaria. Añadió que el proceso de inscripción se desarrolla de manera organizada y que la principal condición para participar será que cada institución acepte los bloques de organización establecidos para el desfile. "La única limitante que puede tener un centro educativo es que no se desee apegar a los bloques que vamos a trabajar, porque queremos que haya objetividad en el desarrollo de los desfiles patrios", señaló.

Reglamento define tiempos, vestimenta y participación

Sanders explicó que el reglamento establece los parámetros que deberán seguir los centros educativos participantes, incluyendo aspectos relacionados con la presentación de las palillonas, los cuadros étnicos y otros elementos que formarán parte de la actividad. "Desde la elaboración de una guía que se compartirá con los directores departamentales, distritales y de centros educativos, donde van todos los parámetros de lo que esperamos en los desfiles patrios", manifestó. La viceministra señaló que otra de las disposiciones establece el tiempo máximo que deberá ocupar cada institución durante su recorrido. Explicó que la medida busca impedir que los desfiles se prolonguen hasta horas de la tarde, una situación que en años anteriores ha obligado a estudiantes y padres de familia a permanecer durante largas jornadas bajo las altas temperaturas.