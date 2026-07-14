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Lepaterique enfrenta crisis eléctrica por bajo voltaje y red obsoleta

Más del 60% de Lepaterique aún carece de energía eléctrica y muchas familias reciben un servicio tan deficiente que por las tardes no pueden encender sus electrodomésticos

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 17:40
Lepaterique enfrenta crisis eléctrica por bajo voltaje y red obsoleta

La Alcaldía de Lepaterique pidió al Gobierno priorizar inversiones en la red eléctrica para ampliar la cobertura y mejorar el servicio.

Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El deficiente servicio de energía eléctrica es un problema constante que afecta a los pobladores que tienen el servicio.

El alcalde municipal Henry Mejía aseguró que enfrentan problemas de bajo voltaje y una red obsoleta que limita tanto la actividad económica como la calidad de vida de muchas familias.

En ese sentido, exigió modernizar la infraestructura eléctrica para garantizar un suministro estable y ampliar la cobertura hacia las comunidades que aún no cuentan con el servicio.

"Tenemos una de las peores energías de Honduras. El sistema es monofásico y el voltaje baja hasta 95 o incluso 83 voltios. Entre las 4:00 y las 8:00 de la noche la gente no puede usar un microondas, una estufa eléctrica o hasta una plancha porque simplemente no funcionan", manifestó Mejía.

Señaló que esta situación representa un obstáculo para el crecimiento económico del municipio, ya que dificulta la llegada de nuevas inversiones y limita la generación de empleo.

"Con estas condiciones es imposible pensar en instalar una fábrica o desarrollar proyectos productivos. Mientras no mejore el servicio eléctrico, Lepaterique seguirá enfrentando un atraso que afecta a toda la población", dijo.

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Mejía explicó que una de las principales solicitudes al Gobierno es intervenir la subestación 298 de Toncontín y fortalecer la línea troncal que conecta La Brea con el casco urbano del municipio.

"Necesitamos mejorar esa infraestructura para poder extender los proyectos de electrificación hacia comunidades como Mulhuaca, El Espino, Culguaque, El Carrizal, Yerba Buena y también reforzar el servicio en el casco urbano y sus barrios", indicó.

El jefe edilicio recordó que la demanda por una línea trifásica no es nueva y aseguró que los pobladores la han venido planteando desde hace más de dos décadas.

"La energía fue construida aquí en 1987, pero desde entonces hemos tenido problemas. Llevamos más de 20 años solicitando una línea trifásica porque sabemos que es la única solución para garantizar un servicio de calidad", afirmó.

Además del problema de voltaje, el municipio aún enfrenta un importante déficit en cobertura eléctrica, especialmente en las zonas rurales.

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"Entre el 60% y el 70% del municipio todavía no tiene energía eléctrica. Y de las familias que sí cuentan con el servicio, entre 2,000 y 3,000 reciben un suministro deficiente que afecta sus actividades diarias", señaló.

El alcalde reiteró el llamado a las autoridades del Gobierno y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que prioricen las inversiones en Lepaterique, al considerar que mejorar el sistema eléctrico es indispensable para impulsar el desarrollo, atraer inversiones y elevar las condiciones de vida de la población.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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