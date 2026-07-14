Lepaterique enfrenta crisis eléctrica por bajo voltaje y red obsoleta

Tegucigalpa, Honduras.- El deficiente servicio de energía eléctrica es un problema constante que afecta a los pobladores que tienen el servicio.

El alcalde municipal Henry Mejía aseguró que enfrentan problemas de bajo voltaje y una red obsoleta que limita tanto la actividad económica como la calidad de vida de muchas familias.

En ese sentido, exigió modernizar la infraestructura eléctrica para garantizar un suministro estable y ampliar la cobertura hacia las comunidades que aún no cuentan con el servicio.

"Tenemos una de las peores energías de Honduras. El sistema es monofásico y el voltaje baja hasta 95 o incluso 83 voltios. Entre las 4:00 y las 8:00 de la noche la gente no puede usar un microondas, una estufa eléctrica o hasta una plancha porque simplemente no funcionan", manifestó Mejía.

Señaló que esta situación representa un obstáculo para el crecimiento económico del municipio, ya que dificulta la llegada de nuevas inversiones y limita la generación de empleo.

"Con estas condiciones es imposible pensar en instalar una fábrica o desarrollar proyectos productivos. Mientras no mejore el servicio eléctrico, Lepaterique seguirá enfrentando un atraso que afecta a toda la población", dijo.