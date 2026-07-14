Las pistas con las que Ariana Grande habría confirmado su reconciliación con su ex

Una amiga cercana a la pareja, identificada como Monét, relató a la revista InStyle un recuerdo del inicio de aquel primer romance. "Así lo llamó Ricky esa noche. Creo que fue después de su primer beso", contó. "Él esperó mucho tiempo para besarla, y ella quedó realmente impresionada", agregó. "Es todo un caballero, y la canción es un lindo recordatorio del inicio de su relación."