Las pistas con las que Ariana Grande habría confirmado su reconciliación con su ex

Ariana Grande y Ricky Álvarez están de nuevo juntos. Así lo confirmaron a TMZ fuentes cercanas a la pareja, que aseguraron además que ambos prefieren avanzar despacio en esta nueva etapa de su relación.
El romance entre la cantante y el bailarín, fotógrafo y codirector creativo había comenzado en 2015 y se extendió por aproximadamente un año.
Desde entonces, ambos mantuvieron el vínculo bajo perfil bajo, aunque en las últimas semanas los rumores sobre un posible reencuentro sentimental fueron ganando fuerza.
De acuerdo con TMZ, la pareja fue vista compartiendo tiempo en distintas ocasiones recientes, entre ellas una reunión con amigos en Texas durante junio y una celebración del 4 de julio junto a la familia de la artista en Florida.
Grande atraviesa este momento en plena gira, la Eternal Sunshine Tour, y ha sido justamente sobre el escenario donde dejó entrever el cambio en su vida personal.
La intérprete modificó, en más de una ocasión, el verso dedicado a Ricky en su canción Thank u, next, pasando de una frase que marcaba distancia emocional hacia otra que sugiere cercanía y complicidad renovada.
El primer ajuste ocurrió el 24 de junio en Austin, Texas; dos días después, en la misma ciudad, coincidiendo con el cumpleaños número 33 de la cantante y con Álvarez entre el público, la letra volvió a cambiar. La transformación más reciente se registró la noche del lunes en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.
Un video que circuló en redes sociales mostró además a Álvarez saludando de mano al padre de Grande durante uno de esos shows, gesto que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores de la artista.
Una amiga cercana a la pareja, identificada como Monét, relató a la revista InStyle un recuerdo del inicio de aquel primer romance. "Así lo llamó Ricky esa noche. Creo que fue después de su primer beso", contó. "Él esperó mucho tiempo para besarla, y ella quedó realmente impresionada", agregó. "Es todo un caballero, y la canción es un lindo recordatorio del inicio de su relación."
El reencuentro llega semanas después de que se confirmara, el 8 de junio, la ruptura de Grande con su compañero de reparto en Wicked, Ethan Slater, tras tres años de relación. Una fuente citada por medios estadounidenses señaló entonces que ambos seguían siendo "amigos y muy solidarios el uno con el otro", aunque llevaban "varios meses separados".
Por ahora, ni Grande ni Álvarez se han pronunciado públicamente sobre la naturaleza de su vínculo actual.
Las personas cercanas consultadas por medios como People coinciden en que ambos prefieren mantener el proceso lejos del escrutinio y sin apresurar ninguna definición.