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Entre 18 y 36: la brecha de edad entre las candidatas de Miss Universe Honduras 2026

El abanico de edades entre las candidatas a Miss Universe Honduras 2026 demuestra que la belleza y el liderazgo no responden a un rango etario único dentro del certamen

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 13:45
Entre 18 y 36: la brecha de edad entre las candidatas de Miss Universe Honduras 2026
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Un total de 19 mujeres competirán en la próxima edición de Miss Universe Honduras. Las aspirantes tienen entre 18 y 36 años, de acuerdo con el listado oficial del certamen, cuya fecha de la gala final aún no ha sido anunciada. A continuación, las candidatas ordenadas de menor a mayor edad.

 Fotos: Instagram | @kenniamondragon_ y @misshondurasuniverso
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Luciana Núñez es la participante más joven de esta edición, con apenas 18 años, y representará a Tegucigalpa.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Mariela Solís porta la banda de La Ceiba con 21 años.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Stephie Morel competirá por Cortés con 22 años.

Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Sherley Tejada defenderá a El Paraíso con 23 años.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Jennifer Castro representará a Yoro con 24 años.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Kennia Mondragón, de 25 años, llevará la banda de Francisco Morazán.

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Luisa Pineda participará por San Francisco de Yojoa con 26 años.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
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Claudia Canahuati representará a San Pedro Sula con 28 años.

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Rosa Olivares también tiene 28 años y competirá en nombre de La Paz.

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Yariela García suma igualmente 28 años y llevará la banda de Comayagua.

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Kat Sarmiento, con 29 años, representará a Copán.

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Zully Paz tiene 30 años y participará por el departamento de Atlántida.

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Seleny Pineda cuenta con 31 años y representará a Omoa.

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Nora Flores también tiene 31 años y llevará el nombre de Ocotepeque.

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Anaís Vargas competirá por el departamento de Valle con 32 años.

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Waleska Méndez tiene 34 años y representará a Santa Bárbara.

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Jakelline Baca también tiene 34 años y es Miss Universe Choluteca.

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Bridget Torres tiene 36 años y participará por La Lima.

Foto: Instagram | @misshondurasuniverso y @villatoroproducciones
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Stephanie Guifarro cierra el listado con 36 años, bajo el título de Miss Comunidad USA.

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