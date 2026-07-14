Entre 18 y 36: la brecha de edad entre las candidatas de Miss Universe Honduras 2026

Un total de 19 mujeres competirán en la próxima edición de Miss Universe Honduras. Las aspirantes tienen entre 18 y 36 años, de acuerdo con el listado oficial del certamen, cuya fecha de la gala final aún no ha sido anunciada. A continuación, las candidatas ordenadas de menor a mayor edad.
Luciana Núñez es la participante más joven de esta edición, con apenas 18 años, y representará a Tegucigalpa.
Mariela Solís porta la banda de La Ceiba con 21 años.
Stephie Morel competirá por Cortés con 22 años.
Sherley Tejada defenderá a El Paraíso con 23 años.
Jennifer Castro representará a Yoro con 24 años.
Kennia Mondragón, de 25 años, llevará la banda de Francisco Morazán.
Luisa Pineda participará por San Francisco de Yojoa con 26 años.
Claudia Canahuati representará a San Pedro Sula con 28 años.
Rosa Olivares también tiene 28 años y competirá en nombre de La Paz.
Yariela García suma igualmente 28 años y llevará la banda de Comayagua.
Kat Sarmiento, con 29 años, representará a Copán.
Zully Paz tiene 30 años y participará por el departamento de Atlántida.
Seleny Pineda cuenta con 31 años y representará a Omoa.
Nora Flores también tiene 31 años y llevará el nombre de Ocotepeque.
Anaís Vargas competirá por el departamento de Valle con 32 años.
Waleska Méndez tiene 34 años y representará a Santa Bárbara.
Jakelline Baca también tiene 34 años y es Miss Universe Choluteca.
Bridget Torres tiene 36 años y participará por La Lima.
Stephanie Guifarro cierra el listado con 36 años, bajo el título de Miss Comunidad USA.