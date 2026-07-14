Justin Baldoni se niega a pagarle a Lively los ocho millones en costos legales

Días antes de conocerse esta última presentación judicial, Baldoni había hablado públicamente por primera vez sobre el proceso legal, en un video difundido junto a su esposa, Emily Baldoni. En esa grabación, el actor agradeció el respaldo de sus seguidores y afirmó que aún se encontraba en un proceso de sanación tras lo que describió como una experiencia traumática. Emily, por su parte, habló de una situación de injusticia y aseguró que ambos han tenido que enfrentar preguntas difíciles sobre lo ocurrido, incluso cuando el conflicto se presentó públicamente como una lucha en defensa de las mujeres.