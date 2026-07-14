Justin Baldoni se niega a pagarle a Lively los ocho millones en costos legales

Justin Baldoni pidió a un juez federal que rechace o reduzca de manera drástica la solicitud de Blake Lively de recibir más de ocho millones de dólares por concepto de honorarios de abogados, un reclamo derivado del pleito legal que ambos protagonizaron tras el rodaje de It Ends With Us.
El equipo legal del actor y director, encabezado por el abogado Bryan Freedman, presentó ante la corte un escrito en el que califica la cifra solicitada por la actriz como desproporcionada y sin respaldo suficiente.
Según documentos judiciales, Lively pidió 7.5 millones de dólares en honorarios y 539,514 dólares adicionales en gastos de litigio, para un total de 8,035,040.88 dólares.
La disputa se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni y a su compañía Wayfarer Studios por presunta conducta hostil y una supuesta campaña de desprestigio en su contra durante el rodaje del filme.
Baldoni respondió semanas después con una contrademanda por difamación y extorsión, en la que incluyó a Ryan Reynolds, esposo de la actriz.
El juez Lewis Liman desestimó la contrademanda de Baldoni en 2025 y, en abril de 2026, también descartó la mayoría de los señalamientos de Lively, entre ellos sus acusaciones de acoso sexual.
Las partes llegaron a un acuerdo en mayo pasado sin que mediara pago alguno entre ellas, aunque el convenio dejó abierta la posibilidad de que Lively solicitara honorarios amparada en una ley estatal orientada a proteger a quienes denuncian conductas indebidas en el ámbito laboral. El juez concedió ese derecho, aunque negó su petición de daños punitivos.
En el documento presentado el lunes, los abogados de Baldoni sostienen que la defensa de Lively estuvo sobredimensionada y que su facturación incluye más de siete mil horas de trabajo, una cifra que consideran veinte veces superior a la que suelen reconocer los tribunales en casos de difamación comparables. El escrito también señala que la solicitud abarca tareas ajenas a la demanda por difamación que Baldoni presentó en su momento.
"La solicitud de honorarios de Lively es tan sobreincluyente que abarca cargos por investigar su propia responsabilidad por perjurio derivada de su reclamo ante el CRD de California y su moción bajo la Regla 11, para la cual la corte ya negó el pago de honorarios", señala el escrito legal.
Como referencia para argumentar que el monto es excesivo, la defensa de Baldoni citó el caso de The New York Times, medio que solicitó 181,622.70 dólares en honorarios tras lograr que se desestimara una demanda similar interpuesta por el actor, en la que lo acusaba de participar en una supuesta campaña de desprestigio contra Lively.
Una fuente cercana a la actriz respondió a través de TMZ que el argumento de Baldoni de limitar el pago únicamente al reclamo por difamación contradice el propio lenguaje de la ley aplicable, ya que la norma habla de una "defensa exitosa del litigio" y no de una sola demanda en particular.
Días antes de conocerse esta última presentación judicial, Baldoni había hablado públicamente por primera vez sobre el proceso legal, en un video difundido junto a su esposa, Emily Baldoni. En esa grabación, el actor agradeció el respaldo de sus seguidores y afirmó que aún se encontraba en un proceso de sanación tras lo que describió como una experiencia traumática. Emily, por su parte, habló de una situación de injusticia y aseguró que ambos han tenido que enfrentar preguntas difíciles sobre lo ocurrido, incluso cuando el conflicto se presentó públicamente como una lucha en defensa de las mujeres.