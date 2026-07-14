Didier Deschamps atiza contra salvadoreño Iván Barton; árbitro recibe varias críticas por su trabajo

España eliminó a Francia del Mundial 2026 y tras el encuentro, el DT galo Didier Deschamps atizó contra su nivel. El réferi centroamericano recibió varias críticas luego de la semifinal en la Copa del Mundo.
Iván Barton hizo historia al ser el primer centroamericano en ser el árbitro central en una semifinal de Copa del Mundo, encuentro donde España ganó 2-0.
Iván Barton sacó un total de tres amarillas, dos para Francia y una para España; pitó 11 faltas para Francia y 12 para España.
Sin embargo, desde el campamento francés no estuvieron del todo de acuerdo con su trabajo pese a que el penal pitado para España estuvo muy bien sancionado.
Didier Deschamps criticó el nivel del réferi salvadoreño: "Si digo algo hoy, pareceré un llorón ya que perdimos, pero la pregunta que les hago a todos ustedes es: ¿este árbitro tiene el nivel requerido para dirigir una semifinal del Mundial?", inició diciendo.
Y agregó: "No, no soy yo (quien debe responder), son ustedes (periodistas) quienes necesitan dar la respuesta. No se trata solo del penalti en cuestión, es una acumulación de cosas".
En redes sociales también recordaron que Barton no le mostró ni amarilla a Michael Olise por una falta contra Rodri.
Una cuenta de X llamada Archivo VAR afirmó que esta falta era de roja directa para el futbolista francés que tuvo un gris encuentro.
Pese a las críticas, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, adelantó que "este jueves llevaremos a la Asamblea Legislativa una iniciativa para entregarle un reconocimiento por dejar en alto el nombre de El Salvador".
En tanto, el famoso periodista y narrador Fernando Palomo opinó: "Fantástico trabajo de Iván Barton".
El salvadoreño sancionó un penal para España por clara falta de Digne contra Lamine Yamal, lanzamiento de 11 pasos que terminó convirtiendo Oryazabal.
El central posiblemente terminó su participación en la Copa del Mundo ya que, en la final y juego por el tercer lugar, serán nombrados otros árbitros que no entraron en acción en semifinales.