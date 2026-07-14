Las mariposas que sobrevuelan la capital no son una plaga ni anuncian un terremoto

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a varias mariposas sobrevolando la capital hondureña. Según la descripción de la publicación, los insectos forman parte de una plaga y anuncian un supuesto terremoto en Honduras. La afirmación es falsa. El avistamiento de mariposas de la especie Eunica monima en Tegucigalpa no corresponde a una plaga, sino a un fenómeno migratorio natural que ocurre cada año durante esta temporada. Además, no existe evidencia científica que relacione la presencia de estos insectos con la ocurrencia de terremotos. "Plaga de mariposas negras en Tegucigalpa, ya llevan 5 días seguidos, algo terrible se aproxima a Honduras, terremoto alerta, Cristo viene", dice textualmente una entrada en TikTok, compartida casi 3,500 veces desde el 28 de junio.

Desde la última semana de junio de 2026, miles de mariposas de tonalidades oscuras han sido observadas sobrevolando Tegucigalpa y Comayagüela, un fenómeno que ha generado sorpresa y numerosas especulaciones entre los habitantes. Aunque a simple vista parecen negras y algunas personas las relacionan con el luto o los malos presagios, en realidad presentan una tonalidad púrpura oscura y pertenecen a la especie Eunica monima, nativa de México y Centroamérica. A raíz de este fenómeno natural, en redes sociales han circulado teorías que vinculan la presencia de las mariposas con supuestos presagios, prácticas de magia oscura o la inminencia de terremotos. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

Migración

Es falso que las mariposas captadas en el video verificado correspondan a una plaga o anuncien un terremoto. El 3 de julio, EL HERALDO explicó que el avistamiento de mariposas sobre Tegucigalpa y Comayagüela, registrado desde la última semana de junio de 2026, corresponde a un fenómeno de migración natural. No se trata de un hecho aislado ni de una plaga, sino de la migración anual de ejemplares de la especie Eunica monima, cuyo avistamiento es recurrente en distintas zonas del país durante esta época del año. Luis Méndez Vallejo, biólogo especialista en entomología, explicó que se trata de “un fenómeno muy frecuente debido a las condiciones ambientales que se presentan, especialmente las temperaturas y la llegada de la temporada lluviosa”. Méndez Vallejo también aclaró que estas mariposas no representan ningún riesgo para las personas. Por el contrario, describió el fenómeno como un “espectáculo para poder observar por parte de los seres humanos”. Su explicación desmiente que se trate de una plaga, como afirman publicaciones difundidas en redes sociales. Además, una búsqueda en Google con los términos “migración” y “mariposa Eunica monima” permitió localizar una investigación publicada por la Revista Multidisciplinaria de Ciencias Ambientales Ecotemas. El estudio documenta una migración de esta especie observada en El Salvador en junio de 2004. La investigación señala que Eunica monima es una especie nativa de Centroamérica y México y que, durante la temporada lluviosa, especialmente entre mayo y julio, migra en busca de alimento.

No anuncian terremotos