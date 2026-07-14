Defensa de expresidente Juan Orlando Hernández pedirá que enfrente juicio en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) afirmó este martes que solicitará que este afronte en libertad el proceso judicial por presunto fraude y lavado de activos, al considerar que su regreso voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.

La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, indicó que los defensores se preparan para la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto, días después de la llegada del expresidente a Honduras el 26 de julio, según él mismo anunció.

En esa audiencia Hernández conocerá de manera formal los cargos que le atribuye el Ministerio Público (Fiscalía), sus derechos constitucionales y la medida cautelar que determine el juez, explicó la abogada.

"El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad", afirmó Colindres en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa.