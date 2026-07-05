Juan Orlando Hernández confirma la fecha de su regreso a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández anunció este sábado 5 de julio que regresará a Honduras el próximo domingo 26 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta internacional que pesaban en su contra en el caso denominado caso Pandora II.



Hernández permanece fuera de Honduras tras haber sido extraditado en 2022 y posteriormente condenado en 2024 en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, aunque después de poco más de tres años en prisión, fue liberado por un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.



El indulto que recibió en Estados Unidos el 1 de diciembre de 2025 no implica una declaración de inocencia ni revierte la condena que le fue impuesta. Se trata de una medida de clemencia mediante la cual se perdona o reduce el cumplimiento de la pena, sin eliminar la responsabilidad penal establecida en la sentencia.

Desde entonces había manifestado públicamente su intención de regresar al país, pero no podía hacerlo debido a la orden de captura y la alerta internacional vigentes en el proceso que enfrenta en Honduras. Asimismo, sus familiares tampoco podían viajar para visitarlo mientras se mantenían las condiciones derivadas de su situación judicial.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Hernández informó que su llegada al país está prevista para las 9:00 de la mañana del domingo 26 de julio. En el mensaje también expresó que espera reencontrarse con sus familiares y personas cercanas tras varios años fuera de Honduras.

"¡Volveremos a vernos! ¡El momento de volver a casa ha llegado!", escribió al inicio de la publicación. Asimismo, manifestó que siente "profunda emoción" por su regreso y señaló que espera abrazar nuevamente a su madre, su esposa, sus hijos, sus nietas, otros familiares y amigos.

Durante el video, el exmandatario también se refirió al tiempo que permaneció privado de libertad y calificó esa etapa como una experiencia difícil.

"No fue fácil. El proceso ha sido sumamente duro... y lo que experimenté en prisión, de verdad, no se lo deseo a nadie", afirmó.