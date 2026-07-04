Pasajeros exigen seguridad ante ola de asaltos en buses de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente ola de asaltos en las unidades de transporte que cubren la ruta entre Lepaterique y Tegucigalpa mantiene en zozobra a decenas de pasajeros que utilizan diariamente ese servicio para trasladarse a sus trabajos, centros educativos y otras actividades.
Durante las últimas semanas, usuarios han reportado múltiples robos cometidos por hombres armados que abordan los autobuses en distintos puntos del recorrido, generando temor entre quienes dependen del transporte público.
Los afectados relatan que los hechos delictivos ocurren con mayor frecuencia en sectores como en la colonia Las Torres, las cercanías de City Mall y la zona de Las Brisas, donde los delincuentes aprovechan el movimiento de pasajeros para ejecutar los asaltos.
De acuerdo con los testimonios recopilados, los malvivientes abordan las unidades como cualquier usuario y, una vez que el vehículo se encuentra en marcha, cubren sus rostros con mascarillas y, portando armas de fuego, despojan a los pasajeros de dinero, teléfonos celulares y demás pertenencias.
Los usuarios sostienen que los delincuentes actúan con rapidez y luego descienden de las unidades en diferentes puntos de la capital, dificultando que puedan ser capturados por las autoridades.
Quienes viajan diariamente en esta ruta aseguran que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante, ya que cada recorrido representa el riesgo de ser víctima de un nuevo asalto.
Algunos pasajeros afirman que los robos no solo ocurren en el trayecto de ingreso hacia Tegucigalpa, sino también durante el viaje de regreso hacia Lepaterique, por lo que consideran que el problema se presenta en ambos sentidos de la ruta.
Trabajadores que utilizan este servicio para desplazarse diariamente señalan que los delincuentes parecen conocer los horarios de mayor afluencia de pasajeros, lo que les facilita cometer los atracos con mayor facilidad.
La situación también genera preocupación entre los conductores y ayudantes de las unidades de transporte, quienes además de enfrentar el riesgo de ser víctimas de los asaltantes deben procurar mantener el control del vehículo durante los hechos.
Ante este panorama, los usuarios solicitan a la Policía Nacional operativos de seguridad y patrullajes permanentes en los sectores donde se registra la mayor incidencia de robos.
Además, piden que las autoridades desarrollen acciones de inteligencia para identificar a los responsables de los asaltos y evitar que continúen operando con facilidad en las rutas del transporte público.