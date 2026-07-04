Pasajeros exigen seguridad ante ola de asaltos en buses de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La creciente ola de asaltos en las unidades de transporte que cubren la ruta entre Lepaterique y Tegucigalpa mantiene en zozobra a decenas de pasajeros que utilizan diariamente ese servicio para trasladarse a sus trabajos, centros educativos y otras actividades.

Durante las últimas semanas, usuarios han reportado múltiples robos cometidos por hombres armados que abordan los autobuses en distintos puntos del recorrido, generando temor entre quienes dependen del transporte público.

Los afectados relatan que los hechos delictivos ocurren con mayor frecuencia en sectores como en la colonia Las Torres, las cercanías de City Mall y la zona de Las Brisas, donde los delincuentes aprovechan el movimiento de pasajeros para ejecutar los asaltos.

De acuerdo con los testimonios recopilados, los malvivientes abordan las unidades como cualquier usuario y, una vez que el vehículo se encuentra en marcha, cubren sus rostros con mascarillas y, portando armas de fuego, despojan a los pasajeros de dinero, teléfonos celulares y demás pertenencias.

Los usuarios sostienen que los delincuentes actúan con rapidez y luego descienden de las unidades en diferentes puntos de la capital, dificultando que puedan ser capturados por las autoridades.

Quienes viajan diariamente en esta ruta aseguran que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante, ya que cada recorrido representa el riesgo de ser víctima de un nuevo asalto.