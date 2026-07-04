Secretaría de Educación abre convocatoria de 100 becas parciales para docentes

Mediante sus redes sociales, las autoridades educativas explicaron que el propósito de este programa es contribuir al fortalecimiento del talento humano en Honduras promoviendo la formación continua y desarrollo de habilidades desde un ámbito administrativo.

La iniciativa se desarrolla en conjunto al programa "Formato Educativo Escuela de Negocios de España" y busca ofrecer nuevas oportunidades de capacitación a docentes y profesionales que deseen fortalecer sus competencias laborales y ampliar sus conocimientos a través de programas especializados.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 100 becas parciales a docentes y profesionales hondureños.

Para participar, los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción disponible en la plataforma oficial del programa Formato Educativo Escuela de Negocios.

Asimismo podrán solicitar información adicional escribiendo al correo electrónico becas@formatoeducativo.com o comunicándose mediante llamada o WhatsApp al número +34 634 254 394.

Según la convocatoria, los beneficiarios podrán incorporarse a los programas en cualquiera de las tres fechas de inicio previstas: 27 de julio de 2026, 30 de noviembre de 2026 y 1 de marzo de 2027.

Además, las autoridades informaron que el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el domingo 28 de febrero de 2027, lo que permitirá que los interesados cuenten con varios meses para reunir la documentación requerida y completar su inscripción.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del programa Formato Educativo Escuela de Negocios donde los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente.

Cabe destacar que las personas interesadas deben revisar cuidadosamente los requisitos antes de aplicar con el fin de garantizar una postulación exitosa y evitar retrasos durante los procesos de selección.