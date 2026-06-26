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Equilibrio, decisiones y cambios personales marcan la jornada para todos los signos

La jornada se presenta con un panorama de calma, reflexión y ajustes importantes en distintos ámbitos de la vida. Los doce signos del zodiaco enfrentan un día propicio para ordenar prioridades, fortalecer vínculos y tomar decisiones

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La armonía teñirá una jornada tranquila y sin sobresaltos que te permitirá descansar lo que necesitas. Físicamente, te encontrarás muy bien; mentalmente, este es el mejor momento que vives desde hace mucho tiempo.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque te cueste alguna discusión, tus amigos tratarán de sacarte del error que cometes confiando en determinadas personas. En breve tiempo, una vez disipados los efluvios de la pasión, comprobarás que tienen razón.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las cuestiones relacionadas con el hogar condicionarán tus horas de descanso; la limpieza general, transporte de muebles o pequeñas reparaciones ocuparán buena parte de tu jornada; si trabajas, tendrás una jornada mucho más tranquila.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Asistirás a una reunión en la que podrías conocer personas importantes con las que intercambiar ideas. La innovación y las últimas tendencias te resultarán especialmente atractivas para tu trabajo, y tendrás meridianamente claro por dónde van los tiros.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Sé precavido en el manejo del dinero, olvídate de las grandes especulaciones económicas. Buen momento para cambiar de imagen y adquirir un aspecto que nunca te atreviste a lucir, pero siempre deseaste.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los placeres de la mesa serán hoy tu principal disfrute, aunque sabes que tienes que controlarte para que no se convierta en un martirio en días sucesivos; la familia estará pendiente de ti y te ayudará a ir por el buen camino.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Después de vencer a los días presididos por las prisas y el cansancio, llega el momento del descanso y la salud; lo ideal sería un tranquilo fin de semana rodeado de la naturaleza y la buena mesa, pero si no es posible, en casa también se puede hacer un pequeño paraíso.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Has estado muy concentrado en tus problemas de salud y tu vida sentimental puede haberse resentido; aprovecha este día para disfrutar con tu pareja y salir a divertirte en aficiones comunes, en esas en las que es seguro que no aparecerán los reproches.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Buena jornada festiva. Estarás muy tranquilo y relajado, y dedicarás gran parte del tiempo libre a tus hobbies preferidos, incluidos la lectura y la música mientras los practicas. Disfrutarás de tu intimidad como nunca. Los gastos por fin se terminan.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te sentirás estupendamente junto a la persona amada, una vez superadas las desconfianzas ancladas en el pasado. Es probable que hagas un viaje de placer que te hará estar en contacto con tus emociones más profundas.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te mostrarás intranquilo por una noticia de alguna persona cercana, quizá relativa a su saludo o algún problema similar. Mantienes una relación muy firme, y tienes que posicionarte con respecto al futuro de ambos. Es hora de comprometerse.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Vivirás hoy el momento oportuno para consultar con una persona experta las distintas posibilidades sobre tu futuro profesional o personal. Tendrás los momentos de calma necesarios para tomar decisiones sin precipitarte, porque nadie te apremia.

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