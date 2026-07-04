Hallan los restos de la periodista Roxana tras un mes de su secuestro en México; hay policías implicados

Tras casi un mes después de que fuera privada de su libertad, las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Guzmán, en el municipio de Nanchital, estado de Veracruz. Aquí los detalles:
La comunicadora, directora y reportera del medio digital Pulso Informativo del Sureste, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue secuestrada la mañana del 2 de junio, cuando varios hombres encapuchados y armados irrumpieron su vivienda, hecho que quedó grabado
En el clip se observa cómo los sujetos destruyen la puerta de la vivienda para ingresar por la fuerza, donde se encontraba su hermano y una menor; los agresores los obligaron a tirarse al suelo y la grabación se interrumpió.
Tras el secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación para localizar a la periodista con vida.
Sin embargo, después de varias semanas, las autoridades localizaron restos humanos en un rancho del municipio de Moloacán, al sur de Veracruz.
Luego de los análisis forenses, la Fiscalía confirmó que correspondían a Roxana Guzmán, quien, de acuerdo con las investigaciones, fue asesinada y posteriormente calcinada en un tambo con diésel.
La Fiscalía informó además la captura de ocho personas presuntamente implicadas en el crimen. Entre los detenidos figuran Ismael "N", Javier Iván "N", José del Carmen "N", José Manuel "N", Juan Carlos "N", Karen Monserrat "N", Luis Arturo "N" y Luis Enrique "N".
De ese grupo, cuatro eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, según la investigación, "presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico" a los secuestradores de la periodista.
Roxana Guzmán ejercía el periodismo desde el sur de Veracruz y, seis meses antes de su desaparición, había fundado el portal Pulso Informativo del Sureste, desde donde difundía información local a través de plataformas digitales.
En 2017 presenció el asesinato de quien era su pareja, el periodista Carlos Fernández Escalante, conocido como "El Loco", por lo que abandonó temporalmente Veracruz.
En 2019 solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) tras denunciar presunto hostigamiento por parte de una funcionaria municipal de Nanchital.
Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.