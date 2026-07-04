"Estaban uno al lado del otro": Skarlent Rodríguez, modelo que murió junto a su pareja tras terremotos en Venezuela

La familia de la modelo Skarlent Rodríguez y su pareja, José Castro, confirmó el hallazgo sin vida de ambos tras el colapso del edificio donde residían en Catia La Mar, estado La Guaira, luego de los terremotos registrados en Venezuela.
Desde el pasado 24 de junio, la pareja permaneció varios días desaparecida mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros del inmueble derrumbado. Fue hasta el 29 de junio cuando las autoridades lograron localizar sus cuerpos, poniendo fin a la búsqueda.
La noticia fue confirmada posteriormente por familiares y por la Miss Grand Florida Pageant Organization, que expresó su pesar por la muerte de la modelo venezolana.
"Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados Skarlent Rodríguez y José Castro. Fueron encontrados sin vida... uno al lado del otro, juntos hasta el final", dijo en el comunicado la familia.
Continuaron: "No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles".
Mientras tanto, la organización destacó a Rodríguez como una joven que representaba "la elegancia, la amabilidad, la fortaleza y la gracia", recordando su "radiante sonrisa, su espíritu cálido y su positividad inquebrantable”.
Skarlent Rodríguez, de 23 años, había sido coronada Miss Grand Orlando 2025, título que impulsó su carrera en el mundo del modelaje y los concursos de belleza.
Además, trabajaba en Estados Unidos y mantenía vínculos activos con la comunidad venezolana.
Su pareja, José Castro, también perdió la vida en el mismo siniestro. De acuerdo con los reportes familiares, Castro perdió a su padre, su abuela, su tío y su tía durante la tragedia.
Familia y amigos han pedido ayuda para los gastos funerarios de la pareja ante esta irreparable pérdida en Venezuela, que ha dejado más de 2 mil muertos y miles de heridos.