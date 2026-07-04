¿Cómo reportar a un familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela y saber si ya fue localizado?

Si tu familiar o mascota se encuentra desaparecido, o fuiste una de las víctimas de los terremotos en Venezuela y quieres informar a tu familia que te encuentras con vida, "Retoma Alerta" te ayudará a informarles con solo ingresar tus datos. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí te explicamos:
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2,954, mientras que la de heridos se elevó a 16,592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. ¿Cómo reportar a un familiar desaparecido?
Ingresa a la página de "Retoma Alerta", donde miles de personas se han sumado para ampliar la búsqueda y encontrar a sus seres queridos.
Al ingresar, te pide tus datos, una foto de la persona para facilitar su búsqueda, el lugar donde fue vista por última vez y descripciones físicas que faciliten dar con su paradero.
En caso de que ya esté registrada, puede monitorear en el apartado de "Por localizar", donde cientos de familias han colocado a sus seres queridos para intentar encontrarlos.
Y si tu familiar ya fue localizado, pero estás en otro país y no lo sabes, puedes ingresar y colocar su nombre en la sección de ‘Localizados’, donde aparecerá su registro.
Las mascotas no pueden quedar por fuera; ellas también tienen un espacio para colocar sus datos y una foto, para que en caso de que las veas puedas comunicarte con sus dueños.
Miles de mascotas desamparadas, lesionadas o abandonadas tras los devastadores terremotos del 24 de junio que azotaron el estado costero de La Guaira, en la zona norte de Venezuela, están causando el colapso de los refugios.
Aunque algunas ya se encuentran a salvo, lo cierto es que cientos de ellas siguen desaparecidas y siguen siendo buscadas con la esperanza de que continúen con vida, tras más de una semana de lo ocurrido en Venezuela.
Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.