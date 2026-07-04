Entran en vigencia reformas que elevan de 30 a 40 años las penas contra el femicidio

Tegucigalpa, Honduras.- Tras ser aprobado por unanimidad de votos en el Congreso Nacional (CN), el paquete de reformas al Código Penal orientado a endurecer los castigos contra el femicidio entró en vigencia este sábado -04 de julio- tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, oficializando cambios en las penas y la estructura judicial para estos casos.
El decreto fue publicado en la edición número 37.181 de La Gaceta, correspondiente al 30 de junio, y establece nuevas disposiciones para el juzgamiento del delito de femicidio, así como otras formas de violencia contra la mujer.
Uno de los principales cambios es la creación de juzgados especializados en femicidios, que estarán encargados de conocer estos casos junto con delitos conexos, bajo un esquema diferenciado del sistema penal ordinario.
De acuerdo con la normativa, estos juzgados estarán integrados únicamente por juezas mujeres, como parte del nuevo modelo de atención judicial para este tipo de delitos.
Las reformas fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional el pasado 8 de junio, tras el incremento de muertes violentas de mujeres en el país.
Condenas
La pena por femicidio pasa de un rango de 25 a 30 años de prisión, mientras que en el caso del femicidio agravado, las condenas se elevan de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta 60 años de cárcel.
La reforma, además, contempla la creación de un circuito especializado para la investigación y judicialización de los casos de femicidio, con el objetivo de agilizar los procesos y mejorar la respuesta institucional.
El proyecto surge a partir de un informe elaborado por una comisión multipartidaria, que recomendó el endurecimiento de las penas y la creación de mecanismos especializados para estos casos.