Entran en vigencia reformas que elevan de 30 a 40 años las penas contra el femicidio

Tegucigalpa, Honduras.- Tras ser aprobado por unanimidad de votos en el Congreso Nacional (CN), el paquete de reformas al Código Penal orientado a endurecer los castigos contra el femicidio entró en vigencia este sábado -04 de julio- tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, oficializando cambios en las penas y la estructura judicial para estos casos.

El decreto fue publicado en la edición número 37.181 de La Gaceta, correspondiente al 30 de junio, y establece nuevas disposiciones para el juzgamiento del delito de femicidio, así como otras formas de violencia contra la mujer.

Uno de los principales cambios es la creación de juzgados especializados en femicidios, que estarán encargados de conocer estos casos junto con delitos conexos, bajo un esquema diferenciado del sistema penal ordinario.