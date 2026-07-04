Familiares y amigos despiden a Arístides Aceituno, reconocido periodista hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Al sonar de las trompetas y guitarras, y con el cantar de los mariachis, interpretando "El Rey", de Vicente Fernández, el féretro del reconocido periodista nacional Arístides Luis Aceituno Calderón, llegó al cementerio Jardines de Paz Suyapa, para darle cristiana sepultura. Después de oficiar la misa de cuerpo presente en la iglesia San Judas Tadeo, en memoria del recordado Arístides Aceituno, el cortejo fúnebre llegó al campo santo para iniciar el terraje. Mientras era bajado del vehículo fúnebre los mariachis interpretaron "Gema", "El hijo del pueblo" y "Ojalá que te vaya bonito", del extinto cantautor mexicano; para despedirse tocaron "Nadie es eterno en el mundo" del también mexicano Antonio Aguilar. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el ataúd fue descendido hasta el fondo de la tumba, en la que descansarán los restos mortales de Arístides, como era conocido en el ambiente periodístico de nuestro país.

Triste despedida

"Quiero agradecer a todos los que oraron por mi papá, a los que nos han acompañado. Hoy queda un gran vacío en nuestro corazón, va ha ser muy difícil recuperarse de esta pérdida, lo amábamos mucho", expresó a los presentes, Ronald Aceituno, hijo de Arístides, también vinculado en su momento a los medios de comunicación.

Ronald recordó que recientemente su padre les externó que tenía ganas de bañar en una piscina, y que le complacieron a pesar de las condiciones de salud que aquejaba, también, contó que les dijo que tenía ganas de comerse una hamburguesa "y nos fuimos a comer una hamburguesa", recordó el familia. "Él se fue feliz. Pude compartir los últimos minutos con él, y sé que se fue feliz. Él era mi héroe", cerró Ronald, mientras cargaba a una de sus hijas en brazos, antes de que su progenitor fuera sepultado.

Colegas contemporáneos

Al sepelio asistieron muchos amigos y colegas periodistas, contemporáneos con Aceituno Calderón, con quién compartieron muchas vivencias en su etapa de reportero en la capital de la República, así como mentores del ahora extinto.

Juan Ramón Durán, excatedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), relató que "a Arístides Aceituno lo conocí en las aulas universitarias, fue un estudiante muy aplicado y muy responsable en sus tareas. Luego lo vi crecer, comenzando a trabajar en diario Tiempo, luego en otros importantes medio y después montar su propia empresa, que fue un éxito empresarial". El maestro de generaciones compartió que Arístides cultivó consultorías de alto nivel, y que se destacaba por que altos funcionarios de distintos gobiernos pedían sus asesorías, a razón de sus conocimiento de la política nacional.

"Él estaba casado con un sobrina mía -Marcela-, y a veces compartíamos espacios familiares comunes", manifestó Durán. Otro de los que rememoró sus tiempos de juventud en los inicios de su carrera, fue Armando Villanueva. "Con Arístides trabajamos en radio Tegucigalpa, allá por los años 1985, hace 40 años, en lo que hoy es Radio Cadena Voces; ahí nos conocimos, hace muchísimos años". Villanueva comentó que posterior a eso, cada quien tomó su rumbo. Arístides se fue a otro medio, después fundó el periódico digital Hondudiario, uno de los pioneros en la parte digital.

"Siempre nos encontrábamos en reuniones, ejerciendo el periodismo. Nos reuníamos todos los años los excompañeros de radio Tegucigalpa; la última vez que estuve con él fue justamente en Navidad de 2025. Hicimos un almuerzo, y ahí estuvimos toda una tardes y desde esa vez no lo había vuelto a ver", manifestó Villanueva. A darle el último adiós a Arístides Aceituno, también llegó Denovan Galicia, uno de los experimentados periodistas hondureños, quien lamentó no haberse podido despedir de él.