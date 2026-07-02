Fallece Arístides Aceituno Calderón, referente del periodismo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño pierde a una de sus figuras más reconocidas tras el fallecimiento de Arístides Luis Aceituno Calderón, periodista, amigo, padre y hombre de gran corazón, quien partió de esta tierra luego de someterse a una delicada cirugía en un centro asistencial privado.
Aceituno falleció a los 67 años de edad, pero deja un enorme legado y un lugar especial en la vida de quienes tuvieron el honor de compartir con él, tanto en el ámbito profesional como de quienes tuvieron la dicha de llamarlo amigo.
EL HERALDO conoció que el periodista se sometió a una cirugía en la que le extirparían un tumor en la cabeza. Lamentablemente, no resistió el procedimiento.
El periodista, originario de Talanga, Francisco Morazán, de amplia trayectoria, fue el fundador de Hondudiario.com, pero también dedicó varios años de su vida profesional a Diario Tiempo.
Además de dirigir el primer periódico digital del país, fungia como asesor de Casa Presidencial; era compadre del presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura. El mandatario es el padrino de una de sus hijas menores.
La lamentable noticia fue confirmada por su socio, Víctor Montecinos, a través de un mensaje: "Lamentamos comunicar que nuestro compañero de siempre, Arístides Aceituno, recién acaba de fallecer. Mi más sentido pésame a sus familiares. QEPD nuestro hermano, colega y socio".
La partida de Arístides deja un duro golpe al periodismo hondureño. Incluso el Congreso Nacional, el pasado 25 de mayo, fecha en que Honduras celebra el Día del Periodista, reconoció la labor de 19 profesionales de las comunicaciones, entre periodistas, camarógrafos, fotógrafos, caricaturistas e influencers, entre los cuales figuraba el nombre del destacado profesional.
Arístides Aceituno, de Hondudiario, fue uno de los premiados con un reconocimiento especial a la Trayectoria Periodística.