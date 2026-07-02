Fallece Arístides Aceituno Calderón, referente del periodismo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño pierde a una de sus figuras más reconocidas tras el fallecimiento de Arístides Luis Aceituno Calderón, periodista, amigo, padre y hombre de gran corazón, quien partió de esta tierra luego de someterse a una delicada cirugía en un centro asistencial privado.

Aceituno falleció a los 67 años de edad, pero deja un enorme legado y un lugar especial en la vida de quienes tuvieron el honor de compartir con él, tanto en el ámbito profesional como de quienes tuvieron la dicha de llamarlo amigo.

EL HERALDO conoció que el periodista se sometió a una cirugía en la que le extirparían un tumor en la cabeza. Lamentablemente, no resistió el procedimiento.