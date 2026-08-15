Avengers: Doomsday estrena adelanto centrado en el trágico pasado de Doctor Doom

California, Estados Unidos.- Marvel Studios reservó para la D23 un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que dedica casi la totalidad de sus dos minutos a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El adelanto fue introducido en el escenario por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto a Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell. Se trata de la misma pieza audiovisual que se había proyectado en exclusiva durante el Hall H de la Comic-Con de San Diego en julio, ahora disponible para el público general bajo el nombre de Special Look. El tráiler abre con Victor von Doom sentado en su trono, en Latveria, mientras la voz de Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby, narra quién fue el personaje antes de convertirse en el enemigo que hoy enfrentan los héroes.

"Sabía que estaba perdido", dice Storm. "Pero no me había dado cuenta de que estaba roto". La frase marca el tono de todo el adelanto y desplaza la amenaza multiversal hacia un terreno más íntimo, el de un genio que perdió a su esposa y a su hijo y que, desde entonces, arrastra a media Tierra a pagar por esa pérdida. Las imágenes también muestran un enfrentamiento directo entre Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, y Doom en medio de una ciudad destruida, además de un choque con Thor.



Chris Hemsworth advierte al villano que "suplicará por el infierno mucho antes" de que él se lo conceda, pero Doom detiene el hacha Stormbreaker con una sola mano y responde con un haz de energía verde que derriba al dios del trueno. El adelanto cierra con Doom levantando un ejército de Centinelas para lanzarlo contra Avengers, X-Men y los Cuatro Fantásticos. El nuevo material también confirma un dato que los seguidores del cómic esperaban desde el anuncio del proyecto: la procedencia de este Victor von Doom. El personaje pertenece a la Tierra-828, la misma realidad de la que provienen Reed Richards, Sue Storm y el resto de los Cuatro Fantásticos, lo que refuerza el vínculo familiar y la traición que atraviesa su historia. Avengers: Doomsday marca el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel tras la muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame, estrenada en 2019.