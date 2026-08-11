¿Cómo será la llegada de los X-Men al universo de Marvel?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Deadpool & Wolverine (2024) fue el debut de Marvel con los mutantes, pero los X-Men vienen rondando la pantalla grande desde su trilogía original estrenada a inicios de este siglo.

Ahora, tras esa trilogía, más la tetralogía de precuelas, la trilogía de Wolverine y spin-offs independientes, los mutantes ahora se alistan para iniciar otra etapa desde la visión de Marvel. El proyecto está tomando forma, y esto es lo que se sabe hasta ahora.

En preproducción

Desde 2017 que se estrenó "Logan", los X-Men no habían vuelto a las salas de cine, hasta ahora que Sadie Sink le dio vida a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, como una introducción a la aparición de los mutantes en Avengers: Doomsday en diciembre próximo. Es así que el momento de los fanáticos ha llegado, y la espera está a punto de terminar. Marvel Studios ha puesto en marcha de manera oficial la preproducción de la película de los X-Men, lo que marcará una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) bajo la supervisión directa de Kevin Feige. Este nuevo proyecto responde a la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, por lo que la compañía se está tomando con calma el control de una de las franquicias más queridas.

La dirección de este debut de los mutantes bajo el sello de Marvel ha recaído en Jake Schreier, mientras que el libreto está corriendo a cargo del guionista Michael Lesslie, quien busca plasmar en pantalla la complejidad social, filosófica y de equipo que siempre ha caracterizado a la historieta original.

El elenco