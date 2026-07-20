Doctor Doom desafía a los héroes de Marvel en el tráiler de Avengers Doomsday

Los Ángeles, Estados Unidos.- Marvel Studios liberó este lunes el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday, una pieza que había sido mostrada de forma reservada durante CinemaCon en abril y que ahora circula abiertamente para todo el público. El adelanto confirma que Chris Evans retomará el papel de Steve Rogers, tras el estreno de un teaser previo que ya había revelado que el actor volvería, mostrando a Steve llegando a la casa que comparte con Peggy Carter, el lugar donde ambos se establecieron al final de Avengers: Endgame. El video reúne a un elenco que combina a los Vengadores originales con figuras llegadas de otras franquicias del mundo Marvel. Además de Thor y Capitán América, aparecen personajes de la saga mutante de Fox, entre ellos el Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cíclope y Gambito. La aparición conjunta de estos grupos forma uno de los repartos corales más extensos que ha tenido el estudio.

El tráiler también da lugar a los Cuatro Fantásticos y a los Thunderbolts, además de a Namor y a los héroes de Wakanda, entre otros nombres del universo cinematográfico. Uno de los momentos que más comentarios generó entre la crítica especializada fue el enfrentamiento anticipado entre Shang-Chi y Gambito, así como el cruce entre Yelena Belova y una versión disfrazada de Mystique. También se aprecia el reencuentro largamente esperado entre Thor y Steve Rogers, y una breve aparición de Loki con el uniforme de la TVA, un detalle que despertó especulación entre los seguidores de la serie derivada del dios embustero.

La sinopsis oficial difundida por el estudio resume el tono de la trama sin adelantar demasiado. "Héroes queridos de tres universos distintos quedarán en una ruta de colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna que hayan encontrado antes". La frase forma parte de la ficha oficial que Marvel entregó junto al anuncio del tráiler completo.

El propio material incluye líneas de diálogo que anticipan la gravedad del conflicto. Patrick Stewart, en su papel del Profesor Xavier, advierte "algo se acerca, algo que quizás no podamos impedir" y agrega poco después "antes de que termine este día, enfrentaremos una decisión impensable", según la traducción de las frases que Patrick Stewart pronuncia en el clip, en el que también se escucha a Chris Hemsworth como Thor asegurar que necesitarán un milagro para derrotar a Doom.

El camino hasta Doctor Doom

La aparición del actor como el nuevo antagonista de la saga no surgió de la nada. Downey Jr. impulsó el arranque de todo el universo cinematográfico de Marvel con Iron Man y encarnó a ese personaje en nueve películas antes de que Tony Stark muriera en Avengers: Endgame, el cierre de una etapa que los hermanos Russo dirigieron entre "Capitán América: el soldado de invierno", "Capitán América: Civil War", Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.