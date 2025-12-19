Chris Evans vuelve al traje del Capitán América en Avengers Doomsday

El arco del personaje alcanzó su punto de cierre en Avengers Endgame de 2019, cuando Rogers opta por una vida personal tras cumplir su misión, cediendo el escudo a Sam Wilson. Ese gesto consolidó su legado dentro del universo Marvel como algo más amplio que la identidad del héroe, al convertir el Capitán América en una idea transmisible. La salida de Evans fue entendida entonces como definitiva, lo que otorgó a su eventual regreso un peso narrativo y simbólico mayor.