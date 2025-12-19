Chris Evans vuelve al traje del Capitán América en Avengers Doomsday

Chris Evans retomará su papel de Steve Rogers (Capitán América) en la próxima película de Marvel, Avengers: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026. A continuación los detalles.
El primer tráiler de la película, estrenado en las proyecciones en cine de la película de Avatar: Fire & Ash, de acuerdo con Variety, también muestra a Rogers en su casa como padre de un bebé recién nacido, observando su traje de Capitán América con nostalgia.
"Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday'", anuncia el video que también ha sido filtrado en internet.
La última vez que Rogers tuvo una aparición en el cine fue al final de Avengers: Endgame de 2019, precisamente el filme en el que murió Iron Man.
En la película, el personaje de Evans cede su escudo rojo y blanco a su compañero Sam Wilson (Anthony Mackie), convirtiéndolo de Falcon en el nuevo Capitán América.
Mackie protagonizó este 2025 la película Captain America: Brave New World,en la que asumió por primera vez el papel de dicho vengador junto a Danny Ramírez en el rol de Joaquín Torres.
El regreso de Evans como uno de los Vengadores se suma al regreso de Robert Downey Jr., conocido por interpretar a Iron Man en el universo de Marvel, pero esta vez no como Tony Stark sino como Doctor Doom.
En marzo, Marvel anunció el elenco de la película en una transmisión en vivo de varias horas, en la que incluyó nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta, pero no apareció el de Evans en ese primer listado de confirmados.
Evans encarnó a Steve Rogers desde 2011, cuando Marvel inauguró su universo cinematográfico con Captain America The First Avenger.
Su interpretación definió al personaje como un soldado surgido de la Segunda Guerra Mundial, guiado por una ética inquebrantable y una noción casi ascética del deber.
A lo largo de varias entregas, el Capitán América de Evans evolucionó de símbolo patriótico a figura moral dentro de los Vengadores, un contrapeso constante frente a decisiones impulsivas y conflictos de poder.
El arco del personaje alcanzó su punto de cierre en Avengers Endgame de 2019, cuando Rogers opta por una vida personal tras cumplir su misión, cediendo el escudo a Sam Wilson. Ese gesto consolidó su legado dentro del universo Marvel como algo más amplio que la identidad del héroe, al convertir el Capitán América en una idea transmisible. La salida de Evans fue entendida entonces como definitiva, lo que otorgó a su eventual regreso un peso narrativo y simbólico mayor.