Avengers: Doomsday confirma el regreso de los X-Men al MCU

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente avance de Avengers: Doomsday presentó la primera aparición de varios personajes mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
Las imágenes se centran en la Mansión X y anticipan la participación de miembros históricos del equipo.
Entre los personajes destacados se encuentran Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart, y Magneto, encarnado por Ian McKellen.
Cyclops, interpretado por James Marsden, también aparece en una breve secuencia donde utiliza su rayo óptico durante una batalla.
La escena finaliza con un mensaje claro: “Los X-Men regresarán...”.
El teaser confirma además la presencia de Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum). Versiones de Wolverine, Tormenta y Jean Grey permanecen como posibles incorporaciones a la historia.
Esta integración se suma a referencias previas dentro del MCU, como la variante de Xavier presentada en Doctor Strange en el multiverso de la locura, apuntando a la unión de distintas líneas de personajes de Marvel y Fox.
Paralelamente, otros avances mostraron el regreso de figuras emblemáticas como Steve Rogers (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth), quien aparece junto a su hija India Rose Hemsworth.
En el clip, Thor pronuncia: “Concédeme la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y volver a casa con ella, no como un guerrero, sino como calor, para enseñarle no la batalla, sino la quietud, esa que yo nunca conocí”.
Robert Downey Jr. retomará un papel protagónico como Doctor Doom, confirmado previamente en la Comic-Con del año pasado, anticipando un antagonista central para la trama.