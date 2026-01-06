  1. Inicio
Avengers: Doomsday confirma el regreso de los X-Men al MCU

El avance de Avengers: Doomsday confirma la inclusión de los X-Men en el MCU, mostrando a Charles Xavier, Magneto, Cyclops y otros personajes clásicos en la próxima película

Avengers Doomsday tiene previsto su estreno mundial el 18 de diciembre de 2026.

 Foto: Cortesía | Marvel

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente avance de Avengers: Doomsday presentó la primera aparición de varios personajes mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Las imágenes se centran en la Mansión X y anticipan la participación de miembros históricos del equipo.

Entre los personajes destacados se encuentran Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart, y Magneto, encarnado por Ian McKellen.

Cyclops, interpretado por James Marsden, también aparece en una breve secuencia donde utiliza su rayo óptico durante una batalla.

La escena finaliza con un mensaje claro: “Los X-Men regresarán...”.

Las 15 películas más esperadas del 2026: De Avengers Doomsday a Dune 3 y más

El teaser confirma además la presencia de Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum). Versiones de Wolverine, Tormenta y Jean Grey permanecen como posibles incorporaciones a la historia.

Esta integración se suma a referencias previas dentro del MCU, como la variante de Xavier presentada en Doctor Strange en el multiverso de la locura, apuntando a la unión de distintas líneas de personajes de Marvel y Fox.

Paralelamente, otros avances mostraron el regreso de figuras emblemáticas como Steve Rogers (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth), quien aparece junto a su hija India Rose Hemsworth.

Chris Evans vuelve al traje del Capitán América en Avengers Doomsday

En el clip, Thor pronuncia: “Concédeme la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y volver a casa con ella, no como un guerrero, sino como calor, para enseñarle no la batalla, sino la quietud, esa que yo nunca conocí”.

Robert Downey Jr. retomará un papel protagónico como Doctor Doom, confirmado previamente en la Comic-Con del año pasado, anticipando un antagonista central para la trama.

