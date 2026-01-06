Avengers: Doomsday confirma el regreso de los X-Men al MCU

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente avance de Avengers: Doomsday presentó la primera aparición de varios personajes mutantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Las imágenes se centran en la Mansión X y anticipan la participación de miembros históricos del equipo.

Entre los personajes destacados se encuentran Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart, y Magneto, encarnado por Ian McKellen.

Cyclops, interpretado por James Marsden, también aparece en una breve secuencia donde utiliza su rayo óptico durante una batalla.

La escena finaliza con un mensaje claro: “Los X-Men regresarán...”.