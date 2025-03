Marvel revela elenco de Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby y más

Además, Tenoch Huerta Mejía, quien interpretó a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, formará parte de la película, aunque aún no se ha revelado su rol.

Después de Avengers: Endgame (2019), en la que se despidió a personajes como Iron Man, Captain America y Black Widow, el MCU ha continuado introduciendo nuevos personajes como Shang-Chi y Black Panther.

Por otro lado, Robert Downey Jr. regresará al MCU como el villano Victor von Doom/Doctor Doom, lo que sorprendió a los fanáticos tras su muerte en Endgame.

Joe y Anthony Russo, directores de Captain America: Winter Soldier, Civil War y las últimas películas de Avengers, también estarán a cargo de la dirección de Doomsday.

La película Avengers: Doomsday llegará a los cines el 1 de mayo de 2026. Además, Marvel tiene programados otros estrenos como Thunderbolts (2 de mayo) y The Fantastic Four: First Steps (25 de julio).