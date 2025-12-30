Avengers: Doomsday estrena nuevo adelanto con Thor como protagonista: Véalo aquí

Los Ángeles, Estados Unidos.- Marvel Studios volvió a encender la expectación de los fans con el lanzamiento del segundo adelanto oficial de Avengers: Doomsday, la próxima gran película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que tiene programado su estreno en cines para el 18 de diciembre de 2026.

A diferencia del primer teaser, que sorprendió con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, esta nueva pieza centrada en Chris Hemsworth como Thor muestra una faceta más íntima y reflexiva del Dios del Trueno, muy distinta a las escenas de acción que los fans están acostumbrados a ver en los avances cinematográficos de superhéroes.

El adelanto abre en un ambiente sereno: un bosque tranquilo, iluminado por la luz del día, donde Thor aparece sin armadura de batalla y con un tono profundamente emocional. En este contexto, el personaje se arrodilla y eleva una plegaria a Odin, reflexionando sobre toda una vida dedicada a la guerra y al deber, pero ahora motivado por algo totalmente distinto: la protección de su hija adoptiva, Love. La niña —Love— fue introducida en Thor: Love and Thunder y en esta nueva entrega es presentada como una razón fundamental en el conflicto personal del héroe.

En el teaser, Thor habla con una sinceridad inusual para el personaje, pidiendo fuerza “no por el trueno ni por la guerra”, sino para poder regresar a casa con ella tras la batalla que está por venir. Las imágenes también muestran a Thor vestido de forma casual, sosteniendo su icónica arma Stormbreaker, símbolo de su identidad, pero en un momento que apunta más a su vulnerabilidad y humanidad que a su rol de guerrero invencible. Este cambio de tono ha sorprendido a muchos seguidores, pues marca un contraste con el humor y la irreverencia que caracterizaron al personaje en entregas previas. Aunque la narrativa completa de Avengers: Doomsday sigue siendo un misterio —el teaser no presenta escenas de grandes batallas ni detalles explícitos sobre el villano central—, el enfoque en las motivaciones personales de los héroes sugiere que la película explorará no solo el choque entre fuerzas cósmicas, sino también los vínculos y responsabilidades que los Avengers llevan consigo.