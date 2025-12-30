Las 15 películas más esperadas del 2026: De Avengers Doomsday a Dune 3 y más

The Devil Wears Prada 2. Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. El 30 de abril en cines.