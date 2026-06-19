Robert Downey Jr. eleva las expectativas de Avengers: Doomsday

Los Ángeles, Estados Unidos.- Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame construyeron una cumbre que el propio Robert Downey Jr. reconoce que nadie debería intentar escalar. Por eso, su apuesta con Avengers: Doomsday no pasa por superarlas, sino por algo más difícil todavía: empezar desde cero y volver a ganarse al público. Durante una aparición sorpresa en el festival SXSW Londres, el actor fue contundente al reconocer los límites de cualquier comparación con las entregas anteriores. "Lo que hemos estado trabajando largo y duro... no podemos superarlo, no podemos pararnos sobre los hombros de estos gigantes de Infinity War y Endgame", declaró, según recogió CBR. La frase, lejos de sonar a derrota, sonó a estrategia. Downey Jr., quien pasó más de una década encarnando a Tony Stark —el héroe que literalmente dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel en 2008— regresa ahora bajo la máscara de acero del Doctor Doom, el villano más poderoso que la franquicia ha puesto en pantalla.

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Su fichaje fue anunciado en la edición 2024 de la Comic-Con de San Diego, en medio de una de las revelaciones más impactantes que Marvel haya protagonizado en ese escenario.

La película —programada para el 18 de diciembre de 2026 en Estados Unidos— llega en un momento en que el estudio necesita recuperar terreno. Los años posteriores a Endgame dejaron producciones que no alcanzaron el nivel de entusiasmo de la llamada Saga del Infinito, y esa realidad no le pasa desapercibida al protagonista. Downey Jr. fue directo al señalar que el equipo creativo ha encontrado una respuesta concreta a la gran pregunta que acecha a Marvel desde 2019. "Hay algo en Doomsday y en lo que viene después que es, literalmente, el único antídoto para la pregunta de cómo hacer para que estas películas no sean una decepción tras un Infinity War y un Endgame. Y vaya si nos hemos esforzado para lograrlo", afirmó. En la misma entrevista junto al codirector Joe Russo, el actor explicó que el resultado no depende únicamente de su interpretación, sino de cómo se ha construido la historia en su conjunto. "Ha alcanzado un nivel que creo que será más que suficiente, y ni siquiera se trata de cómo lo ejecuté. Se trata de cómo se ha estructurado y de los demás personajes", señaló. La postura del actor es inusualmente transparente para los estándares del marketing de Hollywood. En lugar de prometer una experiencia superior a las anteriores, Downey Jr. planteó una refundación. "Estamos literalmente borrando el marcador y vamos a intentar ganarnos tu confianza y respeto de nuevo. Con gente como los hermanos Russo, creo que tenemos bastantes posibilidades", dijo.