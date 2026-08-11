¿Nasser Hilsaca era millonario? Revelan deudas tras su muerte: "Tengo que ver cómo pago"

La hermana de Nasser Hilsaca, hondureño que llegó a pesar 630 libras y falleció el 8 de agosto, brindó algunos detalles sobre él y su familia. ¿Eran millonarios? ¿Quedaron con deudas?
Básima Hilsaca, hermana de Nasser Hilsaca, detalló que la historia de su familia comenzó en 1968, cuando sus padres, Isa José Hilsaca y Mirian de Hilsaca, emigraron muy jóvenes desde Palestina huyendo de los conflictos armados en Medio Oriente.
Básima dijo que en 1972 sus padres se trasladaron a La Ceiba, donde fundaron la tienda de telas y ropa "La Nueva". El negocio familiar operó hasta pocos meses después de la muerte de don Isa, un 16 de marzo de 2016, debido a la complicada situación financiera que atravesaban.
"Tuvimos que cerrar porque ya no podíamos operar el negocio por las dificultades. Habíamos tenido mucho gasto también, ya que mi hermano Nimer se enfermó y se gastó bastante", relató Básima a EL HERALDO.
Básima enfatizó que ni ella ni Nasser ostentaban lujos; salían adelante con el esfuerzo diario. Antes de que su condición médica se lo impidiera, Nasser se ganaba la vida en el comercio informal.
"´Nosotros somos luchadores. Mi hermano Nasser, antes de caer enfermo, se dedicaba a la venta de motores y ganaba su comisión por eso. Era bien inteligente; le pedían repuestos y motores de cualquier tipo y él los conseguía", recordó.
Nasser Hilsaca, hondureño que llegó a pesar 630 libras, murió el sábado 8 de agosto en el Hospital General Atlántida, en la ciudad de La Ceiba.
Hilsaca, de 58 años, cuya condición de salud y batalla contra la obesidad mórbida trascendió públicamente en Honduras, perdió la vida aproximadamente a las 8:30 a. m. mientras se encontraba bajo atención en el centro asistencial.
La hermana de Nasser reveló que el edificio céntrico donde operó la tienda familiar actualmente se encuentra hipotecado. Ellos solían movilizarse en un vehículo antiguo conducido por Básima, el cual frecuentemente sufría desperfectos mecánicos.
"No tenemos entradas. Mi hermano dejó deudas de medicinas y de la persona que nos ayudaba a atenderlo, a quien se le debe, y yo tengo que ver cómo las pago", manifestó.
Aunque sufría de obesidad mórbida, Básima manifestó que su hermano no siempre tuvo ese sobrepeso. Él comenzó a subir de peso paulatinamente a partir de los 12 años.
Su condición se volvió crítica en los últimos meses. El pasado 23 de junio de 2025, el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba ejecutó una compleja maniobra de rescate para bajar de su apartamento a Nasser desde el tercer piso de un edificio en el centro de la ciudad, donde pasó los últimos cinco años encerrado sin salir. Finalmente murió el 8 de agosto en horas de la mañana.