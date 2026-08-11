¿Nasser Hilsaca era millonario? Revelan deudas tras su muerte: "Tengo que ver cómo pago"

Su condición se volvió crítica en los últimos meses. El pasado 23 de junio de 2025, el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba ejecutó una compleja maniobra de rescate para bajar de su apartamento a Nasser desde el tercer piso de un edificio en el centro de la ciudad, donde pasó los últimos cinco años encerrado sin salir. Finalmente murió el 8 de agosto en horas de la mañana.