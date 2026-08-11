Anillo de Fuego del Pacífico: ¿por qué Honduras está dentro de esta zona sísmica?

¿Estamos en peligro? Según el empresario de la construcción, Silvio Larios: "Un terremoto o sismo puede suceder cada 200, 300 años... no estamos exentos, vivimos en el mismo planeta, estamos sobre las placas tectónicas, somos vecinos del Cinturón de Fuego que viene de Japón, sube hasta Alaska y baja hasta Chile y pasa exactamente por el Golfo de Fonseca y afecta en gran medida a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que se han experimentado terremotos históricamente”.