Anillo de Fuego del Pacífico: ¿por qué Honduras está dentro de esta zona sísmica?

El peligro está latente para muchos países y cada vez que se registran grandes terremotos se recuerda el Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que agrupa más de 40 naciones; donde se concentra el 90 % de los terremotos del mundo, además de tener la mayor actividad volcánica del planeta.
La constante actividad sísmica y volcánica en el Cinturón de Fuego se debe principalmente a las placas tectónicas del Pacífico, que constantemente chocan o se meten debajo de las placas continentales.
La interacción es tan fuerte que al golpearse las placas se libera energía que causa a su vez los sismos y terremotos.
¿Honduras forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico? Nuestro país comparte la lista con otras 40 naciones de Centroamérica, Sudamérica, Asía y Oceanía.
¿Estamos en peligro? Según el empresario de la construcción, Silvio Larios: "Un terremoto o sismo puede suceder cada 200, 300 años... no estamos exentos, vivimos en el mismo planeta, estamos sobre las placas tectónicas, somos vecinos del Cinturón de Fuego que viene de Japón, sube hasta Alaska y baja hasta Chile y pasa exactamente por el Golfo de Fonseca y afecta en gran medida a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que se han experimentado terremotos históricamente”.
En la misma dirección apunta Félix Rodríguez, experto en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien señaló que "Honduras comparte características geológicas con otros países de Centroamérica y Sudamérica, particularmente por la presencia de zonas donde interactúan distintas placas".
Además, Rodríguez explicó que la zona del Pacífico hondureño mantiene una relación con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Este fenómeno genera actividad sísmica en una amplia región del Pacífico y forma parte del denominado Cinturón de Fuego.
De acuerdo con el experto, departamentos como Choluteca y Valle, además de otras zonas cercanas al océano Pacífico, podrían experimentar aceleraciones importantes ante un terremoto de gran magnitud.
¿Qué ocurre en San Pedro Sula y la zona norte? Según Rodríguez, cerca de San Pedro Sula, Islas de la Bahía y la costa Caribe hondureña existe interacción entre las placas de Norteamérica y el Caribe, bajo el denominado "movimiento transformante"; generalmente menores en comparación con los eventos asociados a la zona del Pacífico.
¿Antecedentes de terremotos en Honduras? El registro más grave de la era moderna ocurrió el 28 de mayo de 2009, un terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en el mar Caribe (cerca de la isla de Roatán), que dejó daños en infraestructura y varias muertes; junto al de 1856, que alcanzó los 7-8 puntos en la escala de Richter, causando devastación en la costa atlántica.