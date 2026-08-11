Abarrotadas lucen salas del Hospital El Toráx por infecciones respiratorias

Abarrotado luce este martes el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital El Tórax, donde numerosos capitalinos acudieron en busca de atención médica por problemas respiratorios.
Desde tempranas horas de este martes, 11 de agosto, pacientes llegaron al Hospital El Tórax para recibir atención en el área de neumología, ante diferentes padecimientos relacionados con las vías respiratorias.
El área de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar registra una importante afluencia de pacientes, en parte afectados por la actual condición del aire en la capital en donde una nube de polvo de Sahara afecta los cielos.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) confirmó el ingreso de una nueva masa de polvo con concentraciones moderadas de partículas, lo que incide en los casos de complicaciones respiratorias.
Como lo evidencian las imágenes la alta demanda de atención de pacientes es por enfermedades respiratorias y la mayoría de los afectados son personas de la tercera edad.
Decenas de capitalinos hacen largas filas de pie o sentados con la esperanza de ser atendidos en la especialidad de neumatología.
Los pasillos y áreas de atención del Hospital El Tórax resultan insuficientes para el número de pacientes que concurren este martes para buscar atención a sus dolencias.
El Instituto Nacional Cardiopulmonar es uno de los principales centros especializados en enfermedades respiratorias.
Pacientes de la capital y del interior del país acuden a este centro asistencial en busca de atención médica para sus problemas respiratorios.
Con paciencia los pacientes deben esperar por un cupo para poder ser evaluado por un especialista.
El Tórax destaca por ser el único hospital público de Honduras enfocado en enfermedades cardiopulmonares.
Una enfermedad cardiopulmonar es cualquier condición médica que afecta simultáneamente al corazón (sistema cardiovascular) y a los pulmones (sistema respiratorio).