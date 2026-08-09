"Le salían líquidos, olía mal", hermana de Nasser Hilsaca revela cómo fueron sus últimos minutos

Basima Hilsaca, hermana de Nasser Hilsaca, explicó el estado en el que se encontraba el ciudadano que llegó a pesar 630 libras minutos antes de morir. Ella lamentó que no se les haya dado la atención debida en el hospital de La Ceiba.
En charla con 45TV de La Ceiba, inició contando que a Nasser Hilsaca "le salían líquidos, olía mal, pero yo vi que esas son las antesalas de la muerte".
Continuó diciendo sobre esos últimos minutos de su hermano: "Cuando se ponen así con los ojos desorbitados y todo son las antesalas de la muerte. Yo le dije que aguantara que iba a buscar unas dos personas para bañarlo..."
Basima agregó que la noche anterior al sábado 8 de agosto (fecha en la que falleció) llamó a los bomberos para que les dieran auxilio y buscaran un doctor, pero no hubo respuesta.
Unas de las frases que Nasser le dijo a su hermana antes de morir fue: "Mejor morir antes que estar así", aseveró Basima.
Apuntó que estaban con aire acondicionado, pero en esos últimos minutos Nasser tenía calor: "Yo siento calor, siento que el oxígeno me falta", le habría dicho su hermano.
Basima comentó que le tenía que poner de su oxígeno y detalló que en esos últimos minutos él le comentaba: "Miro nublado, ya no miro. De un momento a otro estaba ya muerto".
"Ya la vida no es igual, ¿por qué Dios hizo que enterrara a mis seres queridos?. La gordura de nosotros es bien rara, no es gordura de comer", abonó.
El caso de Nasser Hilsaca trascendió públicamente a finales de junio de 2025, luego de un inédito operativo de rescate, tras permanecer cinco años sin salir del segundo piso de un edificio en La Ceiba debido a su condición de salud y aumento de peso.
Hilsaca padecía un cuadro de úlceras y estuvo confinado en su cuarto durante los últimos cinco años, esto previo a llegar al Hospital General Atlántida. Su familia era originaria de Palestina y se asentó en Honduras hace muchos años.