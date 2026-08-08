Pesa casi 300 libras: Basima Hilsaca, última hermana con vida de Nasser

Aunque postrada desde hace un año por problemas de salud y obesidad, Basima Hilsaca estuvo pendiente de los medicamentos, alimentación y cuidados de su hermano, Nasser Hilsaca, quien falleció la mañana del sábado8 de agosto de 2026. Esto se sabe de su historia.
La vida de Basima Hilsaca ha estado marcada por una condición de salud que, desde hace un año, le impide levantarse de su cama. Pese a ello, estuvo pendiente de su hermano Nasser hasta el último día de su vida.
Basima padece obesidad, un derrame pulmonar y problemas en una de sus rodillas que le dificultan caminar, por lo que estuvo postrada en su cama durante ese tiempo.
Su peso se estima en casi 300 libras y permanecía con oxígeno después de haber sido internada en el Hospital Atlántida.
Desde su cama, utilizaba un teléfono móvil para comunicarse constantemente con Nasser, quien estaba en la sala de varones del hospital Atlántida luego de ser trasladado desde el lugar donde vivía. Horas antes de morir, Nasser denunció a EL HERALDO que las autoridades del hospital le quitaron la cama a su hermana y ella tenía que dormir en el suelo.
También denunció obstáculos para asearse adecuadamente y negativa del personal médico para atenderlo después de un año internado. Nasser murió pesando más de 630 libras. Desde el 22 de junio de 2025 había sido evacuado con una grúa desde un edificio donde vivía, por lo que permaneció bajo atención en el hospital Atlántida.
Debido a la situación económica de los hermanos Hilsaca, su regreso a casa se convirtió en una dificultad, pues necesitaba un lugar acondicionado para volver.
Los Hilsaca son una familia de origen palestino. Sus padres, Isa José Hilsaca y Mirian de Hilsaca, ambos fallecidos, llegaron jóvenes a Honduras y vivieron en Comayagua.
De los cinco hijos, cuatro han fallecido, contando ahora a Nasser. Basima es la única de su familia que queda con vida, junto a una sobrina que no reside en el país.
En 1972, cuando Nasser y Basima tenían cuatro y cinco años, sus padres se trasladaron a La Ceiba, donde fundaron un negocio dedicado a la venta de telas.
Debido a su estado de salud, ambos tuvieron que abandonar sus actividades comerciales y comenzaron a aumentar de peso durante la adolescencia, agravándose su condición hasta alcanzar niveles de obesidad.
Tras años postrado en cama, su hermano se despide de ella tras perder la lucha contra la obesidad, que deterioró poco a poco su salud física. Basima asegura que “murió dormido”.