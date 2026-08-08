Pesa casi 300 libras: Basima Hilsaca, última hermana con vida de Nasser

Desde su cama, utilizaba un teléfono móvil para comunicarse constantemente con Nasser, quien estaba en la sala de varones del hospital Atlántida luego de ser trasladado desde el lugar donde vivía. Horas antes de morir, Nasser denunció a EL HERALDO que las autoridades del hospital le quitaron la cama a su hermana y ella tenía que dormir en el suelo.