Bomberos sacaron el féretro de Nasser Hilsaca; murió pesando más de 630 libras

Cargado por varios miembros del Cuerpo de Bomberos, el féretro de Nasser Hilsaca fue retirado del Hospital General Atlántida, en La Ceiba, tras confirmarse su fallecimiento este sábado 8 de agosto. Así fue sacado del centro hospitalario.
Luego de varios meses hospitalizado en La Ceiba, donde enfrentó diversas complicaciones de salud, Hilsaca, de 58 años, murió a causa de la obesidad mórbida y otras enfermedades.
Debido a las condiciones físicas que enfrentaba Hilsaca, varios miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaron para poder sacar el féretro junto al cuerpo del empresario, cuyo caso se hizo famoso a mediados del año pasado.
En junio de 2025, fue movilizado con maquinaria especial y una tarima desde el segundo piso del edificio donde permaneció durante años hasta el hospital donde hoy se confirma su muerte.
Hilsaca estuvo encerrado en una habitación debido a las dificultades de movilidad, pero fue trasladado hasta el Hospital General Atlántida para recibir trato especial. Sin embargo, este denunció falta de atención durante los últimos meses, provocando su deterioro físico.
“Es inhumano lo que estoy viviendo. Quieren que salga corriendo de aquí y ya no aguanto; solo saben decirme que ya no le pertenezco al hospital”, dijo en un video grabado por EL HERALDO un día antes de su muerte.
Hilsaca padecía enfermedad renal crónica en etapa terminal y cardiopatía hipertensiva, además de obesidad mórbida. A esta situación se sumó un cuadro de úlceras.
Aunque el director del Hospital General Atlántida, Sergio Hernández, aseguró que a Hilsaca se le brindó el espacio y los insumos disponibles, reconoció las limitaciones físicas del centro asistencial para atender estadías prolongadas.
Su hermana, Basima Hilsaca, por su parte, lamentó que Nasser "exigía que lo limpiáramos, que le trajéramos agua, pero no teníamos personal. Él me gritaba: ‘Déjame, ¿por qué no me dejas que yo me vaya? Siento que me ahogo, tengo calor’”.
Agregó: “Yo no me podía mover del piso y él estaba enfermo, pero aun así le iba a colocar las almohadas. Murió durmiendo, parece”.
Su cuerpo ya fue sacado del centro asistencial en un féretro especial debido a sus problemas de obesidad, mientras era acompañado por su hermana en una silla de ruedas debido a sus mismas complicaciones de salud.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles de dónde se realizará su velatorio y entierro.