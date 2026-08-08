"Dejame ir": así fueron los últimos días de dolor de Nasser Hilsaca, quien llegó a pesar 630 libras

"Yo le dije que se tranquilizara, pero antes de morir me dijo que se estaba ahogando y que tenía calor, yo no me podía levantar del piso", añadió, pues se conoció que ella dormía en el suelo del cuarto donde él estaba hospitalizado desde hace un año. Inicialmente podía dormir en una camilla, pero según denunció Nasser, el hospital le retiró la camilla a su hermana.