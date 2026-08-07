Lluvias en apenas seis departamentos y altas temperaturas en otros este viernes en Honduras

Choluteca será uno de los departamentos más calurosos, con temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 26. En Comayagua se esperan lluvias, pero habrá máximas de 32 grados y mínimas de 19, mientras que Cortés alcanzará temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 23, donde también se esperan lluvias.