Lluvias en apenas seis departamentos y altas temperaturas en otros este viernes en Honduras

Honduras mantendrá este viernes 7 de agosto condiciones secas y cálidas en gran parte del territorio nacional, aunque se esperan lluvias y chubascos débiles aislados en algunas regiones, principalmente durante la tarde.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la humedad proveniente del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de la región norte, el oriente y algunas áreas del centro del país.
Las condiciones de sequía continúan generando preocupación, debido a que las lluvias previstas no serían suficientes para mejorar la situación. Sin embargo, en la zona norte se registraron inundaciones durante el pasado jueves 6 de agosto debido a las precipitaciones.
En Lempira se esperan temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 19 grados, mientras que Ocotepeque tendrá máximas de 30 grados y mínimas de 21. En Olancho, donde existe probabilidad de lluvias, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 32 grados.
Santa Bárbara registrará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22, mientras que Valle tendrá una de las temperaturas más elevadas del país, con máximas de 39 grados y mínimas de 26. En Yoro, las temperaturas alcanzarán los 33 grados como máxima y descenderán hasta los 20 grados durante la noche.
En El Paraíso se pronostican máximas de 30 grados y mínimas de 19, mientras que Francisco Morazán tendrá temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 20. En Gracias a Dios se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 26, con probabilidad de lluvias.
Intibucá presentará un ambiente más fresco, con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 16. En Islas de la Bahía se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 27, mientras que La Paz tendrá temperaturas de hasta 33 grados y mínimas de 21.
En Atlántida se pronostican máximas de 32 grados y mínimas de 23, además de probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. En Colón también existe probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 27.
Choluteca será uno de los departamentos más calurosos, con temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 26. En Comayagua se esperan lluvias, pero habrá máximas de 32 grados y mínimas de 19, mientras que Cortés alcanzará temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 23, donde también se esperan lluvias.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán principalmente en sectores del norte, oriente y algunas zonas del centro, mientras que departamentos como Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Yoro y La Paz tendrán temperaturas altas.