¿Quién era Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho asesinado en SPS?

Un ciudadano estudiante de Derecho fue asesinado en San Pedro Sula. ¿Quién era él y qué se sabe del suceso? Estos son los detalles del crimen registrado en el centro de la ciudad industrial.
En el interior de un bufete legal fue asesinado a balazos un estudiante de Derecho en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Su nombre era Marvin Omar Fernández.
Marvin Omar Fernández tenía 45 años y falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
De inmediato, agentes de los cuerpos de seguridad y equipos forenses se desplazaron a la zona para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el móvil.
El hecho violento se registró alrededor de las 2:00 de la tarde, en un establecimiento ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, sector suroeste de San Pedro Sula.
Familiares del hoy occiso detallaron que el estudiante de Derecho fue ultimado por un individuo que entró a su oficina y sin mediar palabras le infirió varios balazos y huyó con rumbo desconocido.
Los familiares indicaron que Marvin Omar Fernández se encontraba a aproximadamente un año de culminar sus estudios. Él es la víctima.
"Es el papá de mi hijo”, dijo la exesposa de Marvin Omar Fernández, quien llegó al lugar de los hechos tras saber lo que había ocurrido.
Las autoridades deberán establecer el posible móvil del crimen, ya que hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa por la que Fernández fue atacado.
Los familiares pidieron llegar hasta las últimas instancias para dar con el paradero del o los involucrados del crimen de Marvin Omar Fernández.