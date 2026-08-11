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¿Quién era Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho asesinado en SPS?

Marvin Omar Fernández fue asesinado a balazos dentro de un bufete legal en el barrio El Centro de San Pedro Sula

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 17:16
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Un ciudadano estudiante de Derecho fue asesinado en San Pedro Sula. ¿Quién era él y qué se sabe del suceso? Estos son los detalles del crimen registrado en el centro de la ciudad industrial.

Foto: El Heraldo - Cortesía redes
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En el interior de un bufete legal fue asesinado a balazos un estudiante de Derecho en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Su nombre era Marvin Omar Fernández.

Foto: El Heraldo
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Marvin Omar Fernández tenía 45 años y falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

 Foto: El Heraldo
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De inmediato, ​agentes de los cuerpos de seguridad y equipos forenses se desplazaron a la zona para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el móvil.

Foto: El Heraldo
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El hecho violento se registró alrededor de las 2:00 de la tarde, en un establecimiento ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, sector suroeste de San Pedro Sula.

 Foto: El Heraldo
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Familiares del hoy occiso detallaron que el estudiante de Derecho fue ultimado por un individuo que entró a su oficina y sin mediar palabras le infirió varios balazos y huyó con rumbo desconocido.

 Foto: El Heraldo
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Los familiares indicaron que Marvin Omar Fernández se encontraba a aproximadamente un año de culminar sus estudios. Él es la víctima.

Foto: Cortesía redes
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"Es el papá de mi hijo”, dijo la exesposa de Marvin Omar Fernández, quien llegó al lugar de los hechos tras saber lo que había ocurrido.

Foto: El Heraldo
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Las autoridades deberán establecer el posible móvil del crimen, ya que hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa por la que Fernández fue atacado.

 Foto: El Heraldo
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Los familiares pidieron llegar hasta las últimas instancias para dar con el paradero del o los involucrados del crimen de Marvin Omar Fernández.

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