El rostro de "El Diablo", presunto asaltante que mató a un hombre en un mercadito de Olanchito

Como JD Trochez, alias “El Diablo”, fue identificado de manera preliminar el supuesto responsable de cometer un asalto en un mercadito de Olanchito, Yoro, que dejó una persona muerta y otra herida la tarde de ayer lunes. Aquí los detalles.
El crimen ocurrió cuando "El Diablo" ingresó al establecimiento, donde se encontraban varias personas comprando. El sujeto habría llegado junto con otros individuos que se movilizaban en una motocicleta, con la intención de cometer un asalto.
Las cámaras de seguridad muestran al hombre sacando un arma con la intención de robar. Luego, toma a uno de los clientes como objetivo y lo obliga a arrodillarse mientras le apunta, hasta que observa que estaba siendo grabado.
En medio del asalto, Roberto Chavarría intenta calmar la situación y le pide al presunto ladrón que se retire tranquilamente. Sin embargo, antes de irse, el hombre saca el arma y le dispara en varias ocasiones.
Chavarría quedó gravemente herido y también resultó lesionado el propietario del establecimiento, quien fue auxiliado junto con la víctima y ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito.
Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Chavarría falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.
La Policía Nacional llegó hasta el establecimiento para asegurar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas.
Aunque el joven portaba un casco al momento del asalto, gracias a las cámaras de seguridad se logró captar su rostro con claridad, por lo que pobladores de la zona han logrado identificarlo.
En redes sociales, el joven aparece posando con una pistola. Tras el crimen, habría colocado su perfil en privado.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre su detención, por lo que se espera que las autoridades den con su paradero y responda por el crimen cometido.