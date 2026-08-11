Quedó grabado: Roberto Chavarría fue asesinado durante un asalto en Olanchito

Un asalto armado terminó con la vida de Roberto Chavarría, conocido como “Moreno”, y dejó herido al dueño de un mercadito, luego de que un hombre llegara a robarles en Olanchito, Yoro. Aquí los detalles:
El incidente ocurrió cuando un hombre armado ingresó al establecimiento a eso de las 4 de la tarde, donde se encontraban varias personas, según se muestra en un video.
El sujeto habría llegado junto a otros individuos que se movilizaban en una motocicleta, aparentemente con la intención de cometer un asalto.
Las imágenes muestran al hombre dentro del negocio, apuntando con un arma a una de las personas que se encontraba en el lugar.
En ese momento, Roberto Chavarría intercambió algunas palabras con el hombre armado, mientras este tomaba una bolsa y se retiraba del lugar.
Antes de salir, el hombre le disparó a Roberto Chavarría, quien quedó gravemente herido, donde también resultó lesionado el propietario del establecimiento. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito.
Chavarría recibió varios disparos en el pecho, otro en el costado y otro cerca de la cabeza; murió debido a la gravedad de sus heridas.
Luego del ataque, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el establecimiento para asegurar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas.
Las imágenes captadas por la cámara de seguridad se han difundido posteriormente en redes sociales y muestran con claridad al hombre que habría participado en el ataque.
En algunas publicaciones se señala al supuesto agresor con el alias de “El Diablo”; sin embargo, las autoridades tendrán que confirmar su identidad y determinar su participación en el crimen.